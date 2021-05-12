Торговцы закрытых на окраине Ростова-на-Дону рынков продолжают выдвигать единственное требование — дать им возможность продолжить работу на прежнем месте. Обращениями к властям пестрят все социальные сети и мессенджеры. Наряду с этим появляются сообщения о предоставляемой помощи предпринимателям, оказавшимся в незавидной ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок

В Ростовской области, в частности, организована работа консультационно-правовой службы. Помощь можно получить в региональном центре «Мой бизнес». Однако наряду с этим поступило предложение, которое аксайские торговцы восприняли как насмешку.

«Аксайские предприниматели для решения своих финансовых затруднений в связи со сложившейся ситуацией, в том числе для погашения банковских кредитов, закупки товаров, уплаты налогов, могут воспользоваться льготным микрофинансовым займом «Рестарт» до 5 млн рублей со ставкой 4,5% годовых. Для его оформления потребуется упрощенный, минимальный пакет документов, а рассмотрение заявки займёт всего один день», — сообщается на сайте донского правительства.

Издевательством назвали предложение аксайские торговцы, оказавшиеся один на один с проблемой. Предприниматели считают, что власти должны хотя бы минимально возместить потери, понесённые добросовестными продавцами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрокредит

«Оригинальное решение у чиновников: выгнать с рынков и навязать микрозайм. Браво, господа», — написал один из подписчиков в комментарии под постом в Instagram.

«Вот уж поддержали. Мало, что предпринимателям работать не дают, так возьмите ещё и займ под проценты. Когда выпускают такие заголовки, люди чем думают?» — задался вопросом ещё один участник обсуждения.

«Как люди не поймут, что «Атлант» — это не рынок, а огромный комплекс с отдельными магазинами огромной площадью до 1000 кв. метров и более. Это целый город, отстроенный под цивилизованную торговлю, с пожарными проездами, проведёнными коммуникациями. Поэтому предприниматели отстаивают это место, на которое положено много сил, труда, денег», — просят поддержки предприниматели.

«Конечно, мы только и думаем о новых кредитах! Их и так хватает, товар лежит без дела, так за него ещё и платить надо. Возьми займ, отдай деньги за товар! А потом на какие деньги мне жить, семью кормить? Из каких денег я буду отдавать ваш займ? Как мне перекрывать кредит, который брали на постройку магазина, на приобретение товара и развитие бизнеса?» — сетует ещё один подписчик.

Аксайские торговцы хоть и знают официальную причину закрытия рынков — незаконная передача муниципальной земли в частную собственность, уверены, что дело в другом. На это указывает внезапность проверки надзорных органов на существующих с 2000 года рынках. По словам депутата Госдумы Николая Коломейцева (КПРФ), вопиющая ситуация с рынками связана с предстоящей застройкой территории.

«Самое страшное, что, по мнению тех, кто там находился, это происходит по команде гражданина Швейцарии, долларового миллиардера. Он приглядел для застройки эти территории. С нашей точки зрения, это недопустимо. Следственному комитету следует этот особый случай разобрать», — считает народный избранник.

Цитата из видео на YouTube Люди пришли подписать петицию против закрытия рынков в Аксайском районе

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно донскому губернатору Василию Голубеву поступают просьбы от аксайских торговцев об открытии рынков. Продавцы просят хотя бы временно дать им работать. Ярмарка, развёрнутая на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, не сможет принять всех предпринимателей. Это связано и с отсутствием необходимых условий для хранения различных групп товаров.

Наряду с этим организатор начал взимать плату за аренду торговых площадок с работников аксайских рынков. Хоть тариф на 20% ниже применяемых ранее на рынке в Аксайском районе, торговцы недовольны, так как они уже внесли арендную плату за пользование торговым местом на закрытых рынках в ближайшие месяцы. По их мнению, было бы правильным пойти навстречу бизнесу и освободить от дополнительных расходов хотя бы на текущий месяц.