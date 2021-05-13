Сергей Журавский

«Во-первых, это контакты с крупным бизнесом. Для глав регионов это принципиально важно, потому что крупный бизнес — это потенциальные инвестиции в региональную экономику, это новые рабочие места и пополнение бюджета, но здесь губернаторы выступают скорее как просители, чем как активные игроки. В некоторых случаях мы вовсе можем наблюдать, как крупный бизнес, имеющий предприятия в регионе, по сути более влиятелен, чем региональная администрация. Можно вспомнить «Норникель» в Красноярском крае, «Северсталь» в Череповецкой области и другие примеры. Во-вторых, это взаимодействие с малым и средним бизнесом. Здесь обратная ситуация. Главы субъектов часто воспринимают МСП (малое и среднее предпринимательство), как чемодан без ручки — нести тяжело и выкинуть жалко. Тем более что развитее малого бизнеса — один из критериев эффективности губернаторской работы».

Похожей позиции придерживается политолог Алексей Жвалев. Он отмечает, что в большинстве случаев между крупным бизнесом и руководством регионов налажено тесное взаимодействие.

«Зачастую крупный бизнес является одним из главных источников пополнения региональных бюджетов, ключевым работодателем в регионе, что не может не оказывать влияния на жизнь региона в целом. В этой связи распространены ситуации, когда наиболее крупные коммерческие структуры, представленные в регионе, заводят своих людей в представительные органы власти субъекта, а в ряде случаев выходцы из этих организаций занимают и посты в исполнительных органах государственной власти. Таким образом, на некоторых территориях достигается не просто тесный уровень взаимодействия, а происходит определенное сращивание власти и крупного бизнеса, когда практически невозможно различить государственные и бизнес-интересы на местном уровне.

Алексей Жвалев

В случаях со средним и малым бизнесом, государство, как правило, занимает значительно менее открытую позицию. Особенно это заметно на примере малого предпринимательства, о мерах по поддержке которого говорится тем больше, чем хуже там идут дела. Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, серьезно ударил по малому и среднему бизнесу, однако каких-либо значительных мер господдержки так и не последовало, что в конечном итоге привело к волне банкротств множества небольших предприятий. По опубликованным данным, за прошедший год в России стало на 15% меньше индивидуальных предпринимателей, а количество юридических лиц сократилось на 8%».

Бизнес тянется к сильным

Главы субъектов ПФО отдают себе отчёт в том, что региональная экономика зависит не только от крупного бизнеса. Так, руководитель Башкирии Радий Хабиров во время последнего выезда в район уделил отдельное внимание развитию индивидуальных фермерских хозяйств. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с предпринимателями региона бизнес-идеи во время открытия регионального центра услуг предпринимателям в конце апреля. С представителями бизнес-сообщества в сфере IT-технологий проводил недавно встречу врио главы Мордовии Артём Здунов. При этом эксперты не склонны выделять рабочую активность и встречи с предпринимателями как фактор реальной работы власти с предпринимателями.

Glavarb.ru Радий Хабиров

Сергей Журавский считает, что эффективность работы региональной власти с бизнесом довольно объективно оценивается рейтингом инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Среди регионов ПФО, конечно, выделяются Татарстан и Башкирия — у этих республик хорошо налажены лоббистские связи, да и промышленный потенциал сохранён на достаточно высоком уровне. Также неплохо обстоят дела у Нижегородской и Самарской областей. Что касается малого и среднего предпринимательства, то ситуация с ним везде плачевная. Чуть лучше обстоит дело опять же в крупных регионах, но не столько по причине эффективной экономической политики, сколько из-за того, что рынок здесь объективно не такой узкий, как в маленьких субъектах», — считает эксперт.

Политолог, главный редактор сайта InFocus. pressРоман Коломойцев отмечает, что ПФО отличается диверсифицированной экономикой. Это не только нефтедобыча и переработка — есть автозаводы, авиастроительные, судостроительные, приборостроительные, автоагрегатные предприятия. И все крупные компании имеют в своем бюджете расходы на проекты, так или иначе связанные с социальной сферой. Например, в начале 2019 года целенаправленно работающие с компанией «Башнефть» власти Башкирии сообщили, что рассчитывают на ежегодные инвестиции в размере 75−100 млрд рублей. 2019 год оказался успешным, а в 2020-м воплотить все инвестиционные планы помешала пандемия и ее последствия. Тем не менее «Башнефть» около 4 млрд рублей ежегодно направляет на социальные проекты. Например, в 2019 году «Башнефть» профинансировала 116 социальных и инфраструктурных объектов в 26 муниципалитетах Башкирии.

Эксперт также отмечает ещё несколько факторов, свидетельствующих о высокой социальной нагрузке бизнеса. Так, по итогам 2020-го года АО «Оренбургнефть» вложило свыше 1,9 млрд рублей в различные экологические мероприятия и мониторинг окружающей среды, рекультивацию земель и повышение эффективности утилизации отходов. Часть средств как инвестиции на природоохранную деятельность также направляет «Удмуртнефть». В 2020 году предприятия самарской группы «Роснефти», куда входит в том числе и «Самаранефтегаз», направили более 4,5 млрд рублей на природоохранную деятельность.

Представляет интерес опыт научно-производственного предприятия «полного цикла» «Экра», созданного в 1991 году в городе Чебоксары и функционирующего без участия иностранного капитала. Для компании социальная ответственность бизнеса — это финансовая поддержка значимых мероприятий, общественная деятельность, направленная на поддержку отечественных производителей и энергетической безопасности страны. Одно из ведущих предприятий республики Марий Эл МЦБК продолжает масштабный инвестиционный проект по строительству очистных сооружений сточных вод. В 2020 году усилия предприятия были направлены в сотрудничестве с региональными властями на предотвращение угрозы распространения пандемии коронавируса.

«В нынешних кризисных условиях, вслед за правительством РФ, региональные власти во всех регионах ПФО заметно озаботились проблемой выживания малого и среднего бизнеса. В целом региональные меры повторяют, вернее, развивают, уточняют то, что предложено на федеральном уровне. Но есть и местные управленческие новшества, хотя подобных инициатив мало и они небесспорны. Важно, однако, то, что у региональных властей в ПФО в отношении к малому и среднему бизнесу появилась установка на позитив: предпринимателям предлагается не занимать пассивную позицию, а постараться мобилизовать все имеющиеся ресурсы, что сопровождается определенными мерами господдержки, хотя, как правило, недостаточными.