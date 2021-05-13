«Небо Израиля всё в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Множество человеческих трагедий. На все это невозможно смотреть без горя и печали. Необходимо немедленно прекратить эскалацию во имя жизни людей», — отреагировал на обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-каналов «112 Украина» и «Украина Online». Многие подчеркнули, что Украина восьмой год воюет с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

«А на Донбассе никто не гибнет? Там всё ок? Или правду говорят, что он кровей не наших?» — спросил Максим.

«Лучше бы посмотрел, что у него в стране творится», — добавил Tancuyuh4iy_v_Ispodnem.

«Его больше еврейский край волнует, а не Украина», — пишет Елена.

«А у нас на Донбассе все зашибись?.. Позорище страны», — отреагировала Анна Д.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Надо просто перестать стрелять!» — добавила Liubov D.

«Дак он же… о будущих «инвесторах» беспокоится или кому он ещё Украину готовит…» — написал Waldemar.

«У себя ничего не видно?» — спросил Сергей С.

«Этот придурок просто издевается над нами», — написала Вита Т.

«Да, комментарии не из веселых в отношении нашего рукой водителя», — отметил Василий.

«Ты у себя в стране порядок наведи!..» — призвал Дмитрий.

«А про Казань ни слова… гнида!» — пишет Денис П.

«Выразил обеспокоенность, озабоченность и решил поделиться опытом успешного урегулирования территориальных конфликтов и прекращения гражданской войны?» — спросил Andrii B.

«Самое лучшее, что может сделать Зе[ленский], — уйти в отставку за 24 часа, а не транжирить на себя и свиту бюджетные деньги и трындеть из офиса», — написал Nik1337.

«Свой конфликт не собирается останавливать, зато других учит», — добавил Andrey.

«Свою эскалацию останови для начала… 8-й год уже пошел…» — написал Larik.

«Какой Израиль!!! Медики без зарплат!!!» — отреагировал Vlad.

«В первую очередь Израиль поддерживает Украину… Вот и Зеленский поддерживает Израиль», — отметил Мамадалиев.

«Думаю, Израиль разберётся без его поддержки. Там вряд ли будут просить помощи у других стран с протянутой ручкой», — подчеркнул Andromedы4.

«Свой конфликт останови. Аж взбесило, куда ты лезешь, ты, как и Европа, только «обеспокоены» сказать», — подытожила Миссис Даутфайр.

Ngu.gov.ua Артобстрел

«Президент США Джозеф Байден призвал Израиль и Палестину «вернуться к спокойствию», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нельзя без грусти смотреть на небо Израиля». Яркая иллюстрация к идее слуг (депутатов фракции «Слуга народа» — О. П.) привлечь США в «нормандский формат» и вообще ко всем их тезисам, оправдывающим сдачу суверенитета Штатам. И цена поддержки Штатов, и ценность мира в глазах текущей власти сейчас видны, [как] никогда. Грусть и спокойствие — все, на что можно рассчитывать в случае ракет», — подытожила в своем телеграм-канале украинский политолог Елена Дьяченко.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике и дважды — в Луганской Народной Республике.