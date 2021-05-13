Эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов — GMF (нежелательная организация в РФ) по Центральной Европе Даниэль Хегедюс опубликовал на страницах американского портала The Hill статью, в которой рассуждает, почему Вашингтон должен вмешиваться в европейские дела, чтобы «прекратить автократизацию союзников по НАТО». Речь в ней идет о Польше и Венгрии. Нам показались интересными следующие тезисы автора.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Первый: с тех пор как заработала администрация президента США Джо Байдена, польская правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) дистанцируется от американской политики в отношении Китая, стремясь к более интенсивным и сбалансированным отношениям с Пекином, и называет стратегическое соперничество между США и Китаем «двусторонним вопросом». Равно как Венгрия, помимо Турции, является единственным государством — членом НАТО, которое не только не соблюдает «демократические ценности», которые продвигает администрация Байдена, но и приоритеты внешней политики и интересы США в отношении Китая и России. При этом, в отличие от Будапешта, в прошлом Варшава была готова пойти навстречу ожиданиям Вашингтона на китайском направлении, чтобы гарантировать присутствие США в качестве поставщика безопасности на так называемом восточном фланге НАТО.

The White House Президент США Джо Байден

Второе: Польша заинтересована в Североатлантическом альянсе в силу «экзистенциальной угрозы, исходящей от России». Одновременно Варшава также уверена в том, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы оставаться поставщиком безопасности на так называемом восточном фланге НАТО, поскольку отказ от этой миссии «подорвет его собственный стратегический подход» к альянсу. Исходя из этого, «Право и Справедливость» полагает, что сможет «одержать вверх в двусторонних отношениях между США и Польшей», а администрация Байдена не сумеет надавить на PiS под предлогом ослабления сотрудничества в области безопасности, если правящая коалиция «продолжит свою авторитарную программу». Но, отмечает Хегедюс, из-за такой заинтересованности Варшавы в американских услугах «Вашингтон всё еще имеет значительные рычаги влияния на Польшу», хотя его влияние на Будапешт «может быть ограниченным».

Третье: поэтому США должны разыграть «карту безопасности», чтобы привести в чувство Польшу и Венгрию. Для этого Вашингтону необходимо вбить клин между Варшавой и Будапештом, поставив вопрос разрыва польско-венгерского союза прежде всего перед «Правом и Справедливостью». И способен он это делать, шантажируя PiS тем, что в противном случае не может быть и речи об углублении сотрудничества в области безопасности, адресуя этот посыл польскому обществу, то есть сделав его фактором внутренней политики. Следствием чего должны стать меры по расколу правящей коалиции, «донесение по всем доступным каналам сообщения о том, что политика министра юстиции Збигнева Зёбро (глава коалиционной партии «Солидарная Польша» — С.С.) создает серьезные препятствия для углубления трансатлантических отношений, параллельно поддержав вице-премьера Ярослава Говина (глава коалиционной партии «Соглашение» — С.С.).

Фактически немецко-американский эксперт предлагает провести в Польше мягкую «цветную революцию» для свержения действующего правительства Матеуша Моравецкого, считая его более нестабильным, чем кабинет венгерского премьера Виктора Орбана. Основания так думать есть, действительно, правящая коалиция в последнее время переживает постоянные периоды кризиса, хотя председателю «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому пока удается справлять с ними. Но сейчас речь идет об использовании важного политического «оружия», которое польские политики сами создали на протяжении последних десятков лет. Они так долго уговаривали электорат, что только США могут быть гарантом безопасности Польши, что и его убедили, и сами поверили в это. Что привело к резкому сужению внешнеполитических возможностей Варшавы и ее зависимости от колебаний курса Вашингтона. А четыре года правления Дональда Трампа с его «эмоциональной дипломатией» и последующий разворот, который предпринимает сейчас администрация Байдена, показывают, что Польша не поспевает за изменчивыми американцами.

Pis.org.pl Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий

При этом не оправдываются надежды Варшавы на то, что она сможет влиять на определение приоритетов США в Центрально-Восточной Европе. Это продемонстрировала реакция Байдена на саммит Бухарестской девятки (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия), прошедший 10 мая, в котором президент США принял виртуальное участие. По мнению ряда польских аналитиков, Байден постарался развеять подозрения о том, будто Вашингтон «выстраивает политическую платформу в НАТО на основе стран Центрально-Восточной Европы», а «последнее предложение в коммюнике Белого дома, в котором говорится о важности демократических стандартов и приверженности верховенству закона, как дома, в странах альянса, так и за рубежом, может быть расценено как оскорбление Польши». А что бы могла предпринять в ответ Варшава? Прежде всего, отказаться от видения США как безальтернативного поставщика безопасности. Это лишило бы противников PiS в Вашингтоне перспектив разыгрывать этот фактор во внутренней польской политике. И не только.

Варшаве следует взять пример с Венгрии, которая не эксплуатирует тезис об «экзистенциальной угрозе, исходящей от России», что позволяет Будапешту ограничивать воздействие на него со стороны внешних сил, а также дает возможности осуществлять максимально самостоятельную политику, проводя конструктивное сотрудничество и с Москвой, и с Пекином, и с Анкарой, и с другими столицами. Польша такому может только позавидовать. Понятно, что польской правящей коалиции будет сложно в один момент объяснить избирателям, что безопасность страны не способна зависеть только от США. Однако, как гласит Лао-цзы, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага, и Варшаве пора его сделать.