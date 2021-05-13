Правительство Украины утвердило постановление о создании Бюро экономической безопасности, заявил 12 мая украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства уточнил, что созданное ведомство получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Это окончание времен силового давления на бизнес, окончательный конец «маскам-шоу» и аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений», — заявил Шмыгаль.

Новость обсудили читатели издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие восприняли Бюро экономической безопасности как еще одну организацию с неопределенной сферой деятельности и с чиновниками, которым нужно будет платить, вероятно, немаленькую зарплату.

«Самое нищее и криминальное государство в Европе будет обладать самым большим количеством разнообразных организаций по борьбе с коррупцией и воровством! По сути — доильные криминальные и околокриминальные структуры, которые призваны бороться сами с собой», — написал Евгений З.

Денис Анатольевич Шмыгаль

«У нас столько подобных организаций развелось, только непонятно, почему я не чувствую безопасности», — добавила Ludmila B.

«Очередное бюро по трудоустройству. Ещё пару тысяч захребетников на наши тощие шеи. Зашибись», — отметила Тамара В.

«Срочно нужно бюро по расследованию всех других бюро…» — пишет Alexey G.

«И что, бандам МВД и СБУ запретят кормиться на грабежах бизнеса?» — спросил George W.

«Всё, уж теперь точно заживём!» — иронизирует Vladimir S.

«Девиз — от каждого слуги (депутата фракции «Слуга народа». — М. Р.) по бюро…» — добавил Николай М.

«Никогда такого не было, и вот опять», — написал Сергей М.

«И наблюдательный совет, да побольше, а то не все родычи (родственники. — М. Р.) у Байдена еще пристроены», — пишет Алексей Б.

Ben Stanfield Хантер Байден

«Теперь вместо полюциянтов вызывать БЭБиков?» — спросил Michael D.

«На каждого гражданина Украины, по три чиновника», — отметил Константин И.

«Ещё одна кормушка открылась», — подытожил Алексей Т.

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Напомним, 30 апреля все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» подали компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.