США хотели бы свергнуть Путина, но еще не сейчас — The National Interest
Старший редактор авторитетного журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн пояснил 12 мая позицию издания, якобы призвавшего американские власти отдать предпочтение в своих связях с Россией главе Счетной палаты Алексею Кудрину.
В качестве примера он призвал рассмотреть новую статью обозревателя «Московского комсомольца» Андрея Свиридова «Запад ищет лазейки в Россию», которая вышла 12 мая. В ней, уверен западный аналитик, приводится «ложный нарратив» о том, что администрация президента США Джо Байдена культивирует возможных преемников для российского президента Владимира Путина, среди которых называлось имя главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Такой «безосновательный» вывод Свиридов сделал на основе двух публикаций в The Hill и The National Interest, где прямо указывалось, что администрация Байдена должна наладить с Кудриным связь как с истинным либеральным реформатором.
Хейлбрунн заявил о том, что в The National Interest нет фиксированной редакционной позиции относительно того, какую политику США должны проводить в отношении России. Напротив, издание стремится предоставить форум для экспертного анализа России и других стран и предложить широкий спектр мнений о том, как Вашингтон может понять и защитить свои национальные интересы.
Более того, хотя российский обозреватель и указывает на то, что The Hill более влиятелен, чем The National Interest, статья в последнем появилась раньше — 28 апреля, и по высказанным там взглядам можно сделать вывод, что именно она оказала влияние на публикацию в The Hill.
Напомним, в своей статье от 12 мая Свиридов утверждал, что подобные публикации в американских СМИ, которые «успели продемонстрировать свою политическую «нейтральность» в ходе предвыборной кампании Байдена против Трампа», появляются не случайно.