Старший редактор авторитетного журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрунн пояснил 12 мая позицию издания, якобы призвавшего американские власти отдать предпочтение в своих связях с Россией главе Счетной палаты Алексею Кудрину.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Наблюдать за тем, как российские граждане используют старомодную кремлелогию для анализа американской внешней политики, иногда бывает сюрреалистично», — отметил Хейлбрунн.

В качестве примера он призвал рассмотреть новую статью обозревателя «Московского комсомольца» Андрея Свиридова «Запад ищет лазейки в Россию», которая вышла 12 мая. В ней, уверен западный аналитик, приводится «ложный нарратив» о том, что администрация президента США Джо Байдена культивирует возможных преемников для российского президента Владимира Путина, среди которых называлось имя главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

«На фоне того как президент Джо Байден настаивает на саммите с Путиным в июне и, похоже, стремится к переговорам с ним, было бы проявлением непрофессионализма и даже шизофрении придерживаться такого курса. Если у газеты есть секретные доказательства попытки Байдена свергнуть Путина, она должна предоставить их, а не погружаться в теории заговора», — подчеркнул редактор The National Interest.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Такой «безосновательный» вывод Свиридов сделал на основе двух публикаций в The Hill и The National Interest, где прямо указывалось, что администрация Байдена должна наладить с Кудриным связь как с истинным либеральным реформатором.

«Однако, возлагая на The National Interest вину за якобы имеющееся стремление подорвать позицию Путина, газета приписывает мотивы там, где их нет. Для начала как редактор этой публикации я могу засвидетельствовать, что мы публикуем много статей ученых, которые дают интригующие взгляды на международные отношения, но то, что они неизменно составляют официальную политику администрации, было бы для меня таким же большим сюрпризом, как и для большинства наших читателей», — отметил Хейлбрунн, добавив, что «Московский комсомолец», по всей видимости, не принимает в расчет, что The National Interest публикует огромное число статей о непростых отношениях США и России, и во многих из них приводятся противоречащие друг другу взгляды.

Хейлбрунн заявил о том, что в The National Interest нет фиксированной редакционной позиции относительно того, какую политику США должны проводить в отношении России. Напротив, издание стремится предоставить форум для экспертного анализа России и других стран и предложить широкий спектр мнений о том, как Вашингтон может понять и защитить свои национальные интересы.

«С момента своего основания в 1985 году The National Interest всегда публиковал разнообразные взгляды на международные отношения», — продолжил редактор журнала, напомнив, что в 2020 году издание опубликовало статью Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин

Более того, хотя российский обозреватель и указывает на то, что The Hill более влиятелен, чем The National Interest, статья в последнем появилась раньше — 28 апреля, и по высказанным там взглядам можно сделать вывод, что именно она оказала влияние на публикацию в The Hill.

«Если The National Interest в чём-то здесь и виноват, то это не в том, чтобы он побуждает Байдена изменить свои взгляды на Россию, а в чём-то еще — в том, что способствует формированию взглядов американских аналитиков на Россию», — заключил Хейлбрунн.

Напомним, в своей статье от 12 мая Свиридов утверждал, что подобные публикации в американских СМИ, которые «успели продемонстрировать свою политическую «нейтральность» в ходе предвыборной кампании Байдена против Трампа», появляются не случайно.