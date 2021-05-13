Материал журнала Science, согласно которому украинские учёные предупредили, что в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала Чернобыльской АЭС, снова начинаются процессы деления, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразил своё мнение по этому поводу 13 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

«Опять Петров с Бошировым наследили?» — шутит Павел К.

Многие пользователи отнеслись к данной новости совершенно несерьёзно. Люди убеждены, что украинские власти попросту решили собрать со всего мира очередную материальную помощь для решения проблемы Чернобыльской АЭС.

«Деньги закончились! Денег хотим!» — пишет Александр Т.

Люди убеждены, что, сколько бы Украине не выделили денег, всё равно большая часть из них будет разворована и не будет применена для окончательного решения вопроса Чернобыля.

«Всё у них через зад происходит. Растырили деньги, которые им выделяли для гарантированного блокирования этой станции. Теперь же придётся просить новую партию финансовой помощи», — предполагает Степан К.

Некоторые комментаторы уверены, что доверять такой информации стоит не сразу, а нужно дождаться подтверждения от более достоверных источников, нежели от украинских учёных.

«Украинские учёные» — это такая пародия на «британских учёных»? Пародия на пародию?» — задаётся вопросом Александр И.

Часть людей считает, что украинские власти намереваются запугать Европу угрозой новой ядерной катастрофы. Таким образом, они намереваются манипулировать европейским мнением в области финансовой поддержки своей страны.

«Ну да. Теперь они будут держать всю Европу в страхе. То, что должно было, уже взорвалось. Это уже ваши проблемы. Взорвётся — без света останетесь», — предупреждает Аглая С.

(сс) Diana Markosian Знак радиации в Припяти

Тем не менее, целый ряд комментаторов не на шутку испугался последствий возможного процесса внутри Чернобыльской АЭС. Люди не хотели бы, чтобы трагедия Чернобыля повторилась вновь.

«Самое страшное, что эта махна может рвануть в любой момент и в небо поднимается облако с радиоактивной пылью. А вот то, куда оно направиться, будет зависеть от направления ветра и его скорости, но в любом случае высокая степень заражения будет», — поделился своим мнением Микола Ч.

Нашлись и те, кто считает, что стоило бы на всякий случай купировать проблему в зародыше и не надеяться на Украину в этом вопросе. Всему миру необходимо решить проблему Украины в Чернобыле, иначе это может вновь стать проблемой всего мира.

«Надо решать вопрос с Чернобылем всем миром, ведь это очень опасно, тем более, что и правительство на Украине крайне недалёкое. Сами они точно справиться не смогут», — считает Лариса М.

Напомним, 12 мая журнал Science опубликовал материал, согласно которому украинские учёные предупредили, что в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала Чернобыльской АЭС, снова начинаются процессы деления.