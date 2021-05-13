Заявление американского режиссёра, сценариста и продюсера Оливера Стоуна о том, что США необходимо прекратить кампанию войны против России и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Gage Skidmore Оливер Стоун

"Ну и в США есть адекватные люди. Жаль, что их не так много, конечно, но всё же», — заметил Виктор Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Стоун является частью нормальной и адекватной части американского общества, которая трезво смотрит на происходящее в мире. Но нашлись и те, кому рассуждения именитого режиссёра показались бредовыми.

«Никакой войны против Российской Федерации не ведётся. Просто у нас выбрали в президенты человека, который настраивает страну против всего мира, а СМИ российские ему во всём подпевают», — поделился своим мнением Артём Ф.

Часть людей убеждена, что война против России как велась на протяжении столетий, так ни на минуту и не прекращалась, даже после развала Советского Союза. Граждане указали на то, что многие по какой-то причине пытаются не замечать столь очевидный факт.

«Война против России не прекращалась никогда. Просто наступил новый виток Холодной войны, который почему-то всё никак не хотят замечать», — отметила Yana Y.

Kremlin.ru Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну. 2019

Ряд комментаторов отнёсся к личности Стоуна с недоверием. Они убеждены, что Кремль занёс режиссёру из США деньги, чтобы тот говорил то, что нужно, и являлся пропагандистом России на территории Америки.

«Этот Стоун просто проплачен Кремлём. И это все знают. Его мнение можно смело умножать на ноль, потому что оно не его, а российских властей», — написал Андрей Ф.

Некоторые граждане отметили, что, вне зависимости о того, по какой причине высказался режиссёр, люди убеждены, что огромная часть населения Соединённых Штатов солидарна с мнением Стоуна.

«Я уверена, в США очень много людей с такой точкой зрения, только властвующие никогда не допустят этой точке зрения прорваться наружу», — считает Маруся Д.

Отдельные пользователи указали на то, что США может сколько угодно воевать с Россией. Наша страна, убеждены граждане, должна жить своей жизнью, не обращая внимания на чьи-либо попытки взаимодействовать с ней с агрессивной точки зрения.

«Да, нам, русским, в целом мало интереса до этой войны и стремлению к полнообъемлющему контролю за всем. Если хотят, пусть воюют. Для нас интересна наша жизнь, и мы готовы быть приспособлены ко всему. Мы уверены в нашей целостности, гармоничности и надёжности, как и в надёжности наших идей и представлений. Вам никогда не победить в этой войне. Это нужно понимать», — указал Юрий Б.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Оливер Стоун и Владимир Путин

Напомним, 12 мая американский режиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун заявил, что США необходимо прекратить кампанию против России и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир.