«Мы не станем отворачиваться от своих сограждан — американцев», — заявил в понедельник, 10 мая, президент США Джо Байден. Он отрицает критику со стороны представителей Республиканской партии, члены которой считают, что именно повышенные федеральные выплаты для безработных мешают людям устроиться на работу. После этого заявления в некоторых штатах уже отказались от высоких выплат. Американцы обсудили проблему в Twitter.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1566

«Нет никакого подтверждения тому, что лишние деньги держат людей подальше от работы. Несколько факторов, такие как уход за детьми, смена карьеры, боязнь вируса, скорее всего, влияют больше», — считает @johnjskin.

Большинство пользователей поддерживают президента и считают, что невыход людей на работу никак не связан с повышенными мерами поддержки. Они отметили, что критика со стороны республиканцев не основана на фактах, кажется, что они снова занимаются бесполезным делом.

«Было же доказано, что это неправда. Республиканцы просто хотят протолкнуть свою историю», — отметил @ccane42.

«Нервируют эти богатые республиканцы в Конгрессе. Большинство безработных ждали неделями и больше этих выплат. Лишние $1200 в месяц на протяжении 4 месяцев не так уж и много. Эти республиканцы должны стыдиться. Республиканцы тоже бывают безработными», — написал @SSweene67425569.

Среди пользователей есть и те, кто настроен против проводимой Байденом политики по борьбе с безработицей. Они считают, что высокие пособия больше навредят, чем помогут гражданам.

«Для него подачки превыше всего. Ему стоило бы поучиться китайской пословице: дай человеку рыбу, и прокормишь его один день; научи человека рыбачить, и прокормишь его до конца жизни», — написала @pacline62.

«Это здравый смысл. Когда вы платите лузерам достаточно, чтобы сидеть дома, есть конфеты, смотреть шоу на Netflix без остановки, люди с нулевым стремлением делать что-либо (приблизительно 60%) не достигнут своего целевого показателя. Люди должны идти и работать, а не ждать правительства», — считает @CSANT22.

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Байден также призвал работодателей помочь работникам вакцинироваться и платить им больше, на что получил следующий ответ: большинство представителей работодателей согласны повысить зарплату, но при этом отказываются от помощи с вакцинацией. Работники же просто требуют поднять им оклад.

«Многие представители бизнеса, которые ноют о недостатке рабочей силы, платят персоналу $7,25 в час, однако выплачивают миллионы акционерам в дивидендах. Хотите, чтобы работники работали на вас? Поднимите чёртову оплату! Это реально настолько просто», — прокомментировал @AlamoOnTheRise.

«Простой спрос и предложение — если спрос высок, а предложение — низкое, цена растёт. Все понимают это, кроме работодателей, по крайней мере так кажется. Не жалуйтесь правительству, поднимите зарплаты», — считает @rg_fromtheporch.

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Ряд комментаторов возмущены планом по снижению пособия в случае отказа от предложения работы биржей, они не понимают значение «подходящей работы».

«Идиотизм, людей заставляют устраиваться на «подходящие» работы, чтобы получать выплаты. Как вы определяете понятие «подходящий»? Это только вынудит людей соглашаться работать на никуда не годных должностях, которые находятся за пределами их возможностей, только для того, чтобы получить стимулирование», — отметил @ipalberich.

Критику со стороны республиканцев также назвали советом от экспертов-нигилистов без плана.

«Потрясающе, что человека, который пришёл с детализированными планами по решению огромного числа проблем, критикует партия, единственный план которой за последний 21 год был ввести страну в войну и обогатить финансовых благодетелей путем больших налоговых сокращений», — полагает .

Ряд пользователей отметили, что причина безработицы в США кроется в слишком низкой минимальной зарплате, даже при её увеличении, как предложил Байден в своём послании Конгрессу, её всё равно будет недостаточно.

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Напомним, 10 мая Джо Байден выступил с речью в поддержку своего экономического плана на фоне критики со стороны республиканцев. Также он поручил министерству труда удостовериться в том, что безработные не будут получать повышенные пособия, если они откажутся от предложенной работы.