В Магнитогорске Челябинской области разразился скандал вокруг георгиевских ленточек. Их обнаружили в мусоре. Новость об этом активно обсуждалась в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Георгиевская лента

По словам очевидцев, инцидент произошёл 9 мая, в День Победы. Сотрудники одного из магазинов раздавали покупателям такие ленточки. Некоторые из них впоследствии заметили в мусорной корзине. Очевидец, снявший это на камеру, был, что вполне понятно, возмущён увиденным.

«Лента — может не нужно ленточки покупателям, как рекламки, раздавать?» — написали неравнодушные граждане в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Большинство пользователей социальной сети разделили негодование по поводу смешивания георгиевской ленточки с мусором. Екатерина Ч. отмечает, что такие важные символы выбрасывать нельзя ни в коем случае.

«Если не нужны они были людям, то можно было предложить кому-то другому, а не варварским способом избавляться! Символ Победы—это святое, за эту Победу отдали жизни наши предки!!! Это память о тех событиях и обо всех, кто не вернулся домой с войны!» — отметила гражданка.

Татьяна Н. в свою очередь написала, что у тех, кто так поступил с лентой, нет ничего святого. А Анна К. подчеркнула, что «моральные уроды» попадаются и среди покупателей.

Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» «Чёрное&Белое Магнитогорск» @magnitkacity

Дмитрий К. был предельно краток, выразив своё отношение к произошедшему словом «скоты». С ним согласны многие комментирующие.

«Вот и вырастили поколение…» — сетует Максим М. А Ирина С. спрашивает: «Если не надо, не берите, а в мусорку зачем?».

«Для таких особей даже слов найти не могу, животные и то разумнее!» — написал Алексей М.

Катерина Я. полагает, что ленточки выбросили «какие-нибудь малолетки», которые не имеют понятия о том, что это и что символизирует. Она считает, что таким и раздавать не надо было.

А Давид К. призывает просмотреть записи с видеокамер, а затем «найти и наказать дегенератов».

Некоторые пользователи интернета выразили сожаление по поводу того, что эти ленты не раздали им. Они бы их не выкинули.

«Ой, а я так ленточку хотела…» — написала одна из форумчанок.

Георгиевская лента

Также интернет-пользователи коснулись того, как и где правильно носить георгиевскую ленту. Часть форумчан выразила негодование по поводу того, что некоторые носят их где попало и даже привязывают к автомобильным антеннам и на велосипед.

«Привязали бы мы такую ленточку на руль велосипеда в 1945…» — пишет Татьяна К.