Галицкий районный суд города Львова приговорил студента к четырём годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком за осквернение памятника главарю украинских националистов Степану Бандере. Уточняется, что следователи якобы вышли на заказчика «преступления», против которого заведено отдельное уголовное дело. Подозреваемый якобы заказал осквернение памятника из-за «собственной идеологической неприязни». Осуждённый студент будет вынужден в течение двух лет регулярно являться в правоохранительные органы и сообщать о своём месте проживания, учёбы и работы.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

Читайте также: На Украине осужден студент, обливший краской памятник Бандере

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «наглый», «Бородатая Бабушка», «Леся из Страны». Некоторые указали на избирательное правосудие, напомнив, что за снос памятника маршалу Жукову в Одессе никто не понес наказания. Иные задались вопросом, какое наказание понесли те, кто ранее разрисовал здание офиса президента Украины. Были те, кто написал, что не нужно действовать с врагом их же методом (то есть обливать памятники краской). Многих возмутило решение суда.

«Такого дна даже в Африке нет. Очень жаль адекватных людей, которые уже 30 лет живут в этом пи****е», — написал Vyacheslav M.

«Я завидую крымчанам…» — добавил Юрий К.

«Все дело в том, что студента и бабушек с ленточками никто не будет защищать, отбивать и брать на поруки. Всякие там бужанские и остальные антифашисты, они только возмущаются в телеграме, да и все. Потому этим сроки, а тем — штраф или работу в госаппарате с плюшками», — написал Aleksander P.

«Странные все эти разговоры и вопросы. Словно поверхностное что-то, а в глубину заглянуть страшно. Что непонятно? Что нет государства? Что правят нацики? Что президент по приколу и дурак? Что непонятно, что удивляет? Может пора думать, что делать, а не болтать одно и то же? Уже оскомина от этих пустых вопросов, на которые все знают ответ. А чувство, что стране крышка», — отметил Николай.

«Чему удивляться, нацики правят бал в Украине, и им неважно, сколько людей за них голосует, отпора-то нет», — пишет Александр.

Mvs.gov.ua Снесенный памятник Георгию Жукову в Харькове

«Я не оправдываю этого паренька, но, на мой сугубо субъективный взгляд, данная акция носит скорее протестный характер и призвана показать, что данный персонаж «по уши в крови» и не является героем для далеко немалочисленной части общества. И я рад этому, так сказать, перфомансу, потому что наглость тех, кто считает его героем, растет каждый день, а все остальные, как терпилы, и «моя хата с краю», пока их ведут на убой», — отметил Е. В. Гений.

«Вот поэтому Крым и убежал», — добавил Cot.

«Цивилизованное отношение к нынешней власти закончится полной победой нацизма. Против лома нет приема, кроме лома», — отметил Александр.

«Молодец парень… Надеюсь, при нормальной власти ему дадут орден Мужества вместо условной судимости…» — добавила Natalia K.

«И кто мне скажет, что Украина единая???» — спросил Kostantin.

«Зеле[нскому] на администрацию прибейте портрет Гитлера», — написал Вадим.

«А что с теми художниками, что ОП (офис президента. — О. П.) разрисовали? Кто знает? Им тоже по четыре года впаяли?» — спросила Анна.

«Парня бы наградить надо», — пишет Андрей.

«А памятник Жукову у нас в Одессе??? Снесли и забыли, никому нет дела», — напомнила Оксана.

«Бандера сам окрасил себя в цвета, в которые он себя окрасил», — пишет Т.

«Парень не знал, что ему впаяют? Он недавно с Марса прилетел? В стране фашизма так и поступают», — отметила Леся Л.

«Твари. Уже начинаю просто ненавидеть это государство», — пишет Iryna.

«При всём моём сочувствии… Парень что, первый месяц на Украине живёт? Благо, что не убили, подкараулив за углом…» — подытожил Sleepy Bear.

Sergey ant Мемориальная доска-барельеф Георгию Жукову в Одессе до демонтажа

Читайте также: «Украинцы, пока у вас такое, вы не станете страной в полном смысле…»

Напомним, в Киеве в День Победы 9 мая один из радикалов вскинул руку в нацистском приветствии, в то время как рядом проходил ветеран Великой Отечественной войны.

«Это проблема родителей, которые недосмотрели, это проблема учителя истории, учителя в школе, да, это наша проблема. Но небольшая. Давайте не будем преувеличивать значение этой зиги в данном случае», — прокомментировала 10 мая инцидент с нацистским приветствием депутат Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Читайте также: «Самое опасное — бабушка с портретом Жукова или дед с георгиевской лентой»