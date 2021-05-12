США приветствуют санкции Украины против «пророссийских» сил, заявил 11 мая исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер, выступая на американо-украинском форуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты. Это помогает защитить реформы, продвинуть их вперед и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона», — цитируют американского чиновника РИА Новости.

Заявление Рикера обсудили в социальной сети Facebook под соответствующей записью на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также в телеграм-канале «Шептун». Многие комментирующие сошлись на том, что, объявляя о подозрении в госизмене оппозиционным политикам, Киев выполнял указания США.

«Понторезы дешевые. Сами приезжали, чтобы клоуну (Владимиру Зеленскому. — М. Р.) дать команду на посадку Медведчука. А теперь спрыгивают с темы, намекая, что это клоун сам придумал», — пишет Neragul.

«Что там встреча с Путиным?!» — спрашивает Dima Alex.

«Уже даже не скрывается, насколько колонизировали, раньше хоть прикрывались», — отметил Oleg.

«Так США их и одобрили, а возможно, и предложили — странно было бы думать, что это чисто инициатива Зе», — добавил V.

Филип Рикер

«Сами разрешили и сами приветствуют. Цирк уехал, а клоуны остались. А зря, надо гастролировать. Стране будет спокойней жить», — пишет Nata.

«Маски сорваны давно. Слетел последний фиговый листочек, так сказать», — написал Дмитрий М.

«Белый господин разрешил начать новую дележку украденного у народа! Слава белому господину Байдену!!!» — добавил Андрей Андрей.

«А Зеленский хвалит США за их какие-то внутренние санкции?» — задался вопросом Роман Ш.

«И это не прямое вмешательство во внутренние дела государства??? Какой позор! Так хочется гордиться своей страной, а не тем, что господин сделал сегодня любимой женой…» — отметила Любовь Любовь.

«Как говорится — на ворах шапка горит. Давно понятно, откуда ветер дует на наш «незалежный» флюгер», — добавила Татьяна К.

«Конечно, «очко» играет у американских друзів (друзей. — М. Р.), они себе жар чужими продажными ручонками загребают», — отметила Ирина Т.

«Медведчук — лидер. Его преследуют, это понятно, но в голову каждому из нас они не залезут и не заставят думать иначе. Им конец однозначно, рано или поздно», — добавил один из комментирующих.

«Да, господин белый хозяин, все только для вашего удовольствия и выгоды. Тьфу», — пишет Виктория А.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Безопасность страны»

«Ну не зря ж они приезжали, дали указания, а зелёная шестерка исполняет», — написала Татьяна Г.

«Мда, сегодня похвалили, завтра своего феодала поставят или уже поставили, а что дальше? Право первой брачной ночи?» — задается вопросом Aleksandr M.

«Внешнее управление…» — отметил Игорь Н.

«Они хоть смотрят, что у них творится внутри страны, или они уже по**рили всё и будут строить новую Америку на чужих территориях?» — спросила Инна К.

«Налицо умышленное провокативное сталкивание с целью разжигания конфликта, разрыва отношений с РФ и полного переподчинения. Это обычное поведение США», — отметил Constantin B.

«Так конечно, выполнили все указания», — добавила Ирина Н.

«А хвалить самого себя за свои же решения — это называется как?!» — спросил Leonid F.

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Напомним, 11 мая стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене двум депутатам нынешнего созыва Верховной рады.