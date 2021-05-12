Из-за новой вспышки эпидемии коронавируса в Индии премьер-министр страны Нерендра Моди решил не участвовать в саммите G7 в Великобритании, заявило правительство Индии 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

11-го числа индийские органы здравоохранения заявили, что в стране зарегистрировано 329 942 подтвержденных случая заболевания опасной инфекцией и 3876 новых смертей. На данный момент в общей сложности в стране выявлено 22,99 млн подтвержденных случаев и почти 250 000 смертей.

Саммит G7 пройдет с 11 по 13 июня и будет организован премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Ожидается, что президент США Джо Байден примет участие вместе с лидерами других стран. Китайские пользователи сети Sina Weibo обменялись мнениями по этому вопросу.

«G8 решила не участвовать во встрече G7», — пошутил по этому поводу пользователь «Первая мама в городе Цися».

(сс) Rijksvoorlichtingsdienst Лидеры G7 во время саммита

«Вирус в Индии учредил собственную нацию», — заявил «Обратный отсчет».

«Да дело не в том, что Моди решил не ехать, а дело в том, что другие страны не дадут ему приехать. Кто видит индийцев, сразу впадает в панику», — отметил Aaron_studio.

Некоторые пользователи решили, что Моди на самом деле заболел новым коронавирусом, и в этом кроется истинная причина отказа ехать на встречу «семерки». Кто-то, намекая на колониальное прошлое Индии, заявил, что Великобритания просто-непросто не хочет пускать индийского лидера в страну.

«Правда ли, Моди, что вы сами не поехали или же британский бульдог вас не пускает?» — задал вопрос Yingfeng Daofu.

Целый ряд комментаторов разразились совершенно неприличными комментариями, адресующими к проблемам с санитарно-гигиенической ситуацией в стране и кастовому устройству, из-за которого Индия, по их мнению, продолжает пребывать в дикости, в то время как Китай уже совершил «туалетную революцию» и потому в том числе ему удалось справиться с эпидемией без особых трудностей.

«В весенней встрече штаммов нового коронавируса 2021 года по обмену опытом индийский тип не будет участвовать, опасаясь, что это повлияет на последующую мутацию нового коронного вируса в 2021 году», — злобно пошутил «Футбольная команда Антарктики».

«Пусть едет, почему бы и нет? Моди должен поехать и сказать этим так называемым союзникам, что у Индии все хорошо, очень классно на земле и небе, правда, Индия почему-то в аду», — отметил «Я — первый».

India.gov.in Коронавирус в Индии

Многие комментаторы возмутились эпидемиологической ситуацией в Индии, поскольку цифры смертности от нового коронавируса в Индии превышают общее число заболевших в Китае.

«250 000 человек погибли? Я не ошибаюсь, правда? Почему президент не ушел в отставку? Почему президент еще не ушел в отставку?» — возмутился «Зима близко».

Общее отношение к Индии у китайских пользователей отрицательное, поскольку очень много противоречий имеют место между этими двумя странами, включая территориальные споры и военные столкновения на границе. Кроме того, Индия выстраивает тесные отношения со странами, враждебно настроенными к Китаю.