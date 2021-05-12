12 мая на пресс-конференции Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР репортер из Тайваня спросил, задумывался ли материковый Китая когда-либо о предотвращении войны в Тайваньском проливе? Пресс-секретарь Чжу Фэнлянь сказала, что лучший способ для властей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) избежать войны — это отказаться от идеи о «независимости Тайваня», перестать устраивать провокации в сфере «независимости» и вернуться к общей политической основе «Консенсуса 1992 года». «Не подвергайте тайваньский народ опасности ради независимости», — подытожила она.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к идеям тайваньской независимости и обсудили судьбу острова под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао».

«Сначала уберите этих «независимых» мух и кровососов из нашей страны и из Тайваня, увидите, что останется от их «независимости», — заявил «Брат Цыси».

Большая часть пользователей согласна с комментатором, что Тайвань — это часть Китая и всегда им был, а потому все разговоры о «независимости» не имеют под собой никаких оснований и являются лишь провокацией против территориальной целостности Китая и в интересах США.

«Подход янки и Тайваня заключается в том, чтобы впутать Китай в войну, хотя сам Китай воевать не хочет», — отметил другой пользователь.

Армия Тайваня

«Попытки установить связь с внешними силами для «использования иностранных вооруженных в целях достижения независимости» и обострения напряженности в Тайваньском проливе лишь серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе и принесут серьезные бедствия народу Тайваня, неизбежно станут тупиком, а великое дело воссоединения Родины обязательно будет реализовано», — уверен «Развлекательный актер».

«Какая польза от словесных игр вроде «Консенсуса 1992 года»? Он же был предложен тайваньским профессором. Мы продолжаем играть в интересах мятежной провинции?» — задал вопрос еще один комментатор.

Очень многие пользователи возмущены, что власти продолжают адресовать к устаревшему, с точки зрения некоторых, консенсусу, и предлагают решить вопрос Тайваня кардинально. Поскольку на повестке для стоит единство страны, а не существование «одного Китая», при том, что и КНР, и Тайвань понимают «один Китай» по-своему.

«Маска тайваньского марионеточного правительства должна была быть давно сорвана, а воссоединение должно было осуществиться давно! Это не то, что можно откладывать на потом!» — заявил «Стоящий против ветра».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Солдаты армии НОАК

«Пожалуйста, не продолжайте вселять безграничную надежду на независимость Тайваня. Раз уж это имело место, никогда не упоминайте консенсус 1992 г. В будущем можно будет упоминать только одну страну, одну систему!» — добавил «Размер лица — 43».

В целом комментаторы заявили, что устали слышать словесный сброс пара со стороны государственных чиновников насчет готовности объединить Китай, в то время как всё ясно, что Тайвань — это Китай, что должно быть подтверждено делами.