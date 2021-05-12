В Instagram главы Якутии Айсена Николаева под его сообщением о соболезновании в связи с трагедией в казанской гимназии №175 жители республики поддерживают жителей всей Татарии.

Instagram.com/nikolaev_aisen

Читайте также: Якутяне восприняли весть из Казани как личную трагедию — глава республики

«Это будет уроком для многих городов! Надо задуматься об усилении охраны во всех школах города, а то в целях экономии охрана у нас никакая», — написала пользователь giuzalechka.

«Хоть тысячу поставь охранников… разве это спасёт. Необходимо с детского сада закладывать гуманные чувства: доброту, честь, достоинство, любовь к Родине, уважение к старшим. А этому стрелку оправдания нет. Слова соболезнования родным и потерявшим детей. Все в шоке. Страх и боль», — ответила anzhela9801.

«Горе родителям, соболезную, такие люди не должны жить», — считает ooo_erkinstroy.

«О Боже, сам ещё ребёнок, что происходит. Соболезнования семьям», — пишет ykt_nailshine.

Лидия Нечаева ИА Красная Весна Скорая помощь перед зданием гимназии №175 в Казани

«Стрелка казнить, а не посадить. Соболезную родителям детям и родным погибших учителей», — написал пользователь под ником 99pro27.

«Искренние соболезнования родным погибших и всему татарскому народу», — выразил общую боль thirdjacob.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев выразил соболезнования родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.