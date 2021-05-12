Заявление ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона, в котором он выразил сожаление, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Американские солдаты в окопе во время обстрела

"Пусть сначала победят, как СССР в 1945 году, — тогда и День Победы смогут отмечать «как в России», — пишет Олег Б.

Многие пользователи согласились с ветераном войны, ведь, несмотря на то, что в США проходила акция «Бессмертный полк» и различные возложения цветов в День Победы, тем не менее создаётся стойкое ощущение, что американские власти хотели бы, чтобы про эту войну все забыли.

«У них же тоже есть и «Бессмертный полк», и к мемориалу приносят цветы, вроде как. Но такой парад действительно только у нас. Пускай завидуют», — написала Ариадна К.

Некоторые комментаторы напомнили, что США приняли участие в этой войне далеко не сразу, при этом активно помогая нацистской Германии в войне против Советского Союза.

«Правильно, потому что победили советские войска, а не американские. Участвовали? Да, но когда уже стало понятно, что Красная армия побеждает. Они ведь себя очень любят, а тут похвастаться особо нечем», — указала Лидия Б.

«Просто США воевали на оба фронта и в конце пошли за теми, кто был ближе к победе. Для них та война — не более чем заработок, им важна была не победа, им нужны были бабки», — считает Виталий А.

Встреча на Эльбе. Советские офицеры и американские солдаты. Апрель 1945 года

Часть людей убеждена, что власти Соединённых Штатов пытаются скрывать правдивую историю своего участия во Второй мировой войне, поэтому День Победы в Америке празднуется так блёкло, чтобы никто этого праздника даже и не заметил.

«Звёздно-полосатым пришлось бы много отвечать тогда на неудобные вопросы! Почему так поздно выступили в роли союзников? Почему у Гитлера была поддержка некоторых бизнесменов из США. Почему, если боролись с реальным мировым злом, брали деньги и другие ценности за помощь? Почему некоторые фашисты стали жить и не тужить в Америке? И многие другие вопросы!» — напомнил Артур Д.

Нашлись и те, которые отметили, что США вместе со своими приспешниками активно пытаются возродить нацизм. Поэтому их празднование Дня Победы вызвало бы серьёзный резонанс в обществе.

«Для США не существует Победы над нацизмом. Они пачками вывозили их, спасая, в обе Америки в конце войны и по окончанию её. США вместе с Украиной — единственные две страны в мире были не против героизации нацизма на голосовании в ООН. И этим всё сказано. Единственная их «победа», что, впрочем, им только и нужно было, растянуть свои щупальца в сфере влияния как можно шире. Сначала путём оружия, затем путём санкций, переворотов и подкупа. США — рак на теле планеты. Пожирает всё вокруг себя», — поделился своим мнением Треугольник М.

Американские войска на улице города в Нормандии. Декабрь 1944 года

Напомним, 11 мая ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил РИА Новости, что с сожалением видит, как в США почти не празднуют День Победы над нацизмом.