Заявление первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова о том, что США и НАТО значительно активизировали биологические исследования военного назначения во многих государствах мира, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

"США всесторонний паразит, от которого человечеству надо срочно избавляться, иначе будет слишком поздно», — предполагает Арсений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что США действительно занимается исследованиями биологического оружия на территории других стран. Люди уверены, что союзники Штатов даже не подозревают, что американцы делают в этих лабораториях.

«Ну да, в той же Украине 8 пентагоновских биологических лабораторий. В Грузии и в Латвии также есть биологические лаборатории Пентагона. И местным властям даже спрашивать о том, что там делается, запрещено», — пишет Валерий Ф.

Некоторые комментаторы уверены, что подобные заявления стали звучать слишком поздно, когда деятельность таких лабораторий была активизирована по всему миру в огромных масштабах.

Ну, наконец-то, проснулись! А чего раньше этого не знали? Разведка спит? Теперь, что, осталось только болтать? Сделать уже реально нечего? Опять останемся как в 90-х у разбитого корыта? Проспали как обычно всё по традиции», — написал Alex A.

ИА REGNUM Лаборатория

«Пока наши чиновники надеются на скорое улучшение отношений с Западом, снятие санкции и на райскую жизнь с газончиком в какой-нибудь маленькой европейской стране, США тем временем пичкают весь мир и Европу, в частности, биооружием, после которого, быть может, на земле только и останутся, что американцы», — считает Евгений Ч.

Ряд пользователей выразили свою уверенность, что Соединённые Штаты не только могли бы, они обязательно бы сделали так, чтобы у всех их приспешников по миру были отдельные секретные биолаборатории, в которых можно на безопасном расстоянии изучать опасное боевое биологическое оружие.

«США и НАТОвцы создавали террористические организации, а раньше вместе с Англией финансировали Гитлера. Они продавали оружие, ГСМ, металл, продукты, как в воюющую Германию, так и в СССР. Везде ищут выгоду. А теперь распространяют, вероятнее всего, разные штаммы ковида, исходя из своей меркантильной позиции», — считает Павел С.

«Как можно верить США? Под выдуманными предлогами бомбят целые государства, без доказательств вводят санкции, назначают виновных, вмешиваются нагло во внутренние дела других государств. Печатают доллары и финансируют нацистов и радикалов, всех кого можно использовать против других стран. Они готовы ради денег на всё! Так почему бы им не промышлять биооружием?» — задаётся вопросом Геннадий Г.

NATO North Atlantic Treaty Organization Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг

Напомним, 11 мая первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил в интервью РИА Новости, что США и НАТО значительно активизировали биологические исследования военного назначения во многих государствах мира.