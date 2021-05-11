Это печальный год для защитников жизни и пролайф организаций в целом. В то время как наша миссия всегда состоит в том, чтобы спасти нерожденных детей от уничтожения и предоставить женщинам реальную помощь, чтобы они могли сделать жизнеутверждающий выбор, администрация Джо Байдена отменила все меры по защите жизни, введенные президентом Трампом. Это душераздирающе.

Сатурн, пожирающий своих детей 1823

В отношении абортов свобода выбора всегда формулировалась так: «Вы против абортов? Не делайте их». Теперь их послание таково: «Вы против абортов? Вы поплатитесь за это».

В ответ на подобную политику — или, возможно, в отместку за презрение Джо Байдена к святости человеческой жизни — с января 2021 года все большее число американских штатов разрабатывают законопроекты и принимают законы в защиту жизни, чтобы спасти нерожденных детей. Вот почему у сторонников движения в защиту жизни был повод праздновать День матери с новой надеждой, несмотря на то, что у Джо Байдена самая радикальная программа по внедрению абортов из всех президентов. Одновременно с этим, согласно отчету Института Гутмахера, многие штаты внесли сотни законопроектов в защиту жизни и приняли больше законов в защиту жизни, чем когда-либо прежде. Авторы Гутмахера пишут: «С января [2021] было введено 536 ограничений на аборты, в том числе 146 запретов на аборты, в 46 штатах (все они действуют по состоянию на 29 апреля 2021 года). Причем 61 из этих ограничений было введено в 13 штатах, включая восемь запретов [на аборты]».

Антонис ван Дейк. Мадонна с младенцем и св. Екатериной Александрийской. 1630

Гутмахер описывает количество законопроектов и законов, направленных в защиту жизни, как «беспрецедентное». Двадцать восемь соответствующих законов были приняты за четыре дня, и авторы Гутмахера называют это «сокрушительным рекордом». Это очень хороший рекорд, который отражает волю американского народа в рамках демократического процесса. Сторонники абортов забывают, что «ограничения», которые защищают детей и женщин, принимаются законодателями в отдельных штатах в ответ на чаяния людей, которые голосуют за этих законодателей.

Американцы сейчас действительно хотят свободы выбора, только не такого, какой представляла себе феминистка Глория Стейнем. Изменения происходят на местном уровне в городах по всей Америке. Жители консервативных городов и поселков посылают сообщение юристам и политикам, выступающим за аборты, о том, что они не хотят, чтобы их общины были захвачены детоубийцами.

А как насчет закона о каждой матери (ЭММА), двухпартийного законопроекта о защите жизни в Техасе, который предлагает доступ к ресурсам, о которых беременные в Техасе могут не знать? Мелани Исраэль пишет в «Дейли сигнал», что эти ресурсы включают «дородовую и послеродовую медицинскую помощь, консультации по психическому здоровью или поведению, услуги по усыновлению, финансовую помощь, помощь в профилактике жестокого обращения или безнадзорности, помощь в профилактике злоупотребления психоактивными веществами или алкоголем и охват планом медицинского страхования».

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

Есть ли что-то неправильное в том, чтобы предлагать эти альтернативные ресурсы для женщин? Нет, если каждая мать имеет значение. Сторонники абортов выступают против этого законопроекта! Они продолжают лгать, утверждая, что их оппоненты не заботятся о детях после их рождения. Этот закон и многие другие подобные законопроекты по всей Америке доказывают обратное. Когда в последний раз любой так называемый «прогрессивный» политик предлагал беременным альтернативы абортам? Они настаивают на абортах. Мы ценим жизнь.

Каждый аборт убивает не только нерожденного ребенка и его будущее, но и их детей, детей их детей и всех будущих поколений, которые могли бы родиться. Движение «За жизнь» посвящено тому, чтобы помочь мамам сохранить своих детей и любить их, а не уничтожать.

Слишком много женщин пострадали от абортов. Если бы это было не так, мы бы не увидели удивительного роста тысяч ресурсных центров по работе с беременными в Америке. Институт Шарлотты Лозье сообщает, что в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается более 2700 ресурсных центров, обслуживающих потребности беременных женщин. Только в 2019 году центры помощи беременным помогли почти двум миллионам семей.

Fred974 Новорожденный

Успех этих центров и доказательство того, что они помогают женщинам, рассматриваются левыми радикалами как прямая угроза выживанию предприятий, занимающихся абортами. Сторонники абортов хотят, чтобы беременные не имели доступа к жизнеутверждающей информации; скорее, они хотят, чтобы эти ресурсы были вообще отменены. В результате появляются судебные иски о закрытии центров помощи беременным без какой-либо убедительной причины. Американский союз защиты гражданских свобод подал иск против техасского города Лаббока, в котором 62% жителей проголосовали за запрет абортов, и они, скорее всего, добьются, чтобы судья окружного суда отменил постановление о защите жизни. Это неправильно. Организация, выступающая за гражданские права, без зазрения совести отменяет гражданские права избирателей.

В настоящее время крайне важно, чтобы активисты, выступающие за жизнь, и работники ресурсных центров оставались сильными и преданными своей миссии. Если они продолжат быть доступными для людей, большинство из которых никогда не выберут аборт, если у них будут возможности и ресурсы, чтобы сохранить своих детей, то другая сторона в конечном итоге проиграет, потому что правда — не с ней.

«Рекламщики» абортов как практики и как идеи начинают понимать, что все, что они могут предложить беременным женщинам, — это смерть. В эпоху, когда женщины могут видеть нерожденных детей на 4D-ультразвуковом изображении, смерть трудно продать. Не желая признавать правду, эти «продавцы» приходят в пролайф центры для беременных, с удвоенными силами привлекая адвокатов и находя судей в попытке закрыть их. Эта миссия обречена на провал. Пролайф центры для беременных будут продолжать поддерживать и психологически, и финансово женщин и семьи, которые выбирают жизнь.