Еще несколько дней назад Украина играла одну из ключевых ролей в спектакле «Америка вернулась», который администрация президента Байдена разыгрывает преимущественно для Европы. Но для возвращения нужна опора. Отцы-основатели континентальной Европы, похоже, не особо горят стремлением вернуться под диктат из-за Большой Лужи и осмелели настолько, что даже заговорили о необходимости формирования общеевропейской армии, которая необходима для защиты континента «по отношению к Китаю, России и даже Соединенным Штатам Америки» (Эммануэль Макрон, президент Франции). Уже подуставшая от громких политических баталий канцлер Меркель тоже не имеет ничего против единой европейской армии, хотя и деликатно добавляет, что это только для того, чтобы она «доказала бы миру, что война в Европе невозможна».

Иван Шилов ИА REGNUM Болото

Но когда начинают жать старые туфли, покупают новые ботинки на размер больше. Таких запасов у американцев в Европе более чем достаточно. Это страны Прибалтики и Польша, наперегонки стремящиеся показать свою полезность Вашингтону и возглавить либерально-демократические американского Ренессанса процессы в Центральной Европе. В первую очередь — на Украине, самой большой территории региона. Украина тоже на многое готова ради американской благосклонности.

Полагаю, что именно такими соображениями можно объяснить внезапное, но дружное сомнение в изначальной справедливости и перспективной жизнеспособности Минских договоренностей, призванных преодолеть или хотя бы купировать конфликт на востоке Украины. Вплоть до убежденности прибалтийских геополитических стратегов, что «Минский процесс и нормандский формат — это просто шутка». Мыслитель из Эстонии Марко Микельсон, глава комиссии Рийгикога по иностранным делам и автор вышеприведенной цитаты, задается вопросом: «Почему США не включены в формат? Почему там нет Великобритании? Почему ЕС не участвует и не является частью этого процесса? Потому что Россия хотела бы разделить западные страны и определить свою собственную повестку дня».

Мыслитель не очень-то и прав: ЕС более чем активно участвует в Минском процессе, делегируя туда половину состава «нормандской четверки». Но Эстония — это эталонный американский прокси на европейском континенте, отсюда и такое самозабвенное желание озвучить интересы США в Центральной Европе.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном. 6 мая 2021 года

Украинская власть с азартом «подписалась» под этим проектом. Президент Зеленский«призвал к расширению Нормандской группы, заявив, что не только США должны перезагрузить группировку, но и что Великобритания и Канада также должны участвовать» (интервью газете The Financial Times, 26 апреля 2021 года). Желание Зеленского пособить Вашингтону в его возврате не европейский материк было столь велико, что он даже не исключал«создания нового формата по Донбассу с очень мощными игроками, который будет работать параллельно «нормандскому», для быстрого завершения войны».

Но влиятельные страны Европы, пока дружно признают безальтернативность нынешнего формата «Норманди-4», и даже Ватикан напомнил украинцам, что «уже существует минская группа, которая работает в целях посредничества урегулирования конфликта в Донбассе» (кардинал Леонардо Сандр в интервью газете La Reppublica 28 апреля 2021 года).

Но самой большой неожиданностью для украинских кормчих оказались сами Соединенные Штаты. Когда президент Зеленский озвучивал перспективу «параллельного формата» (27 апреля), CNN уже сообщило, что президент США Джо Байден намерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена и приданной ему Нуланд. Следовало бы ожидать, что позиции сторон к этому моменту уже согласовали свои позиции. Но, похоже, этого не произошло.

Потому что спустя два дня после Блинкен-вояжа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ярый проводник американских идей, признал, что «нормандский формат продолжает функционировать, хотя нам конечно хотелось бы, чтобы он был более эффективным. Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников формата, то есть прежде всего России. Если на этом этапе изменение структуры Нормандского формата невозможно, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам». Иными словами — и рады бы в рай, да грехи не пускают.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Виктория Нуланд. 6 мая 2021 года

А еще приходится признать, что визит американских топов не принес Украине ничего. Кроме, естественно, дежурных заверений о подтверждении приверженности США суверенитету Украины. Но ведь Киеву, кроме слов, нужны деньги, оружие, вакцины и — что главное для насельников властных кабинетов — подтверждение интеграции уже даже не в Евросоюз, но хотя бы в НАТО. Однако, по кулуарным источникам, не встрече с лидерами фракций Верховной рады: «Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст». Ответ, конечно, предельно грубый и высокомерный, но, вспоминая о том, как пани Виктория формулировала свое отношение даже не к Киеву, а к Брюсселю («Fuck the EU»), особого недоверия он не вызывает.

В настоящий момент демонстративное дистанцирование от украинских внешнеполитических проблем — это согласованная позиция на всех уровнях американской власти. И на уровне артикуляции решений: «Что касается Украины, мы предоставляем ей решительную поддержку, но это решение принимает НАТО» (Джейн Псаки, пресс-секретарь Белого дома). И на уровне прагматических действий: на июньском саммите НАТО украинский вопрос отдельным пунктом не вынесен, только «агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая». Украина пока на саммит не приглашена, даже в качестве наблюдателя.

А это означает, что мнение Украины в странах по обе стороны Большой Лужи никого не интересует, поскольку ее место уже «исчислено, взвешено, разделено». И визит Блинкена — это не о месте Украины на международной арене, а о правилах поведения властной элиты внутри ее собственной страны:

дальнейшее сокращение социальных расходов;

контроль транснациональных наблюдательных советов над государственными активами Украины;

американский контроль над органами следствия, обвинения и суда, как полицейской дубинки над каждым гражданином Украины, включая финансово-промышленных «тяжеловесов» местного разлива (т. н. «олигархов»).

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном. 6 мая 2021 года

Все остальное — это намеки на то, что «свято место пусто не бывает», что подтверждает встреча государственного секретаря США с никем не легитимизованным «гражданским обществом». Это откровенный намек в сторону действующей властной вертикали: перед вами «неприкосновенные» и возможные сменщики во властных креслах. В случае неправильных решений и мало ли там еще чего…

В целом Вашингтон грамотно зачищает украинское поле не только от остатков российского политического влияния (экономическое давно зачищено), но и от остатков уже украинской суверенности и от самостоятельности (а скорее, даже от существования) значительной части украинской экономики.

Создается ощущение, что в канун возможной июньской встречи президенты Путин и Байден лихорадочно набивают свои рукава козырями. Ныне Украина — это, безусловно, американский козырь в Центральной Европе, и показательная ее «зачистка» латентной «поркой» лидеров значительно укрепляет именно переговорные позиции президента Байдена.