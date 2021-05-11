«Вы для начала людей накормите» — Украина собралась покорять космос
В рамках реализации новой космической программы на 2021−2025 годы Украина планирует запустить в космос семь спутников, заявил председатель украинского государственного космического агентства Владимир Тафтай, сообщает «Первый Деловой».
«Мы ставим перед собой очень амбициозные цели. Например, создание спутниковой группировки и запуск этих космических аппаратов на орбиту. Кроме «Сич-2−30», мы планируем запустить еще шесть спутников. «Сич-2−30» будет первым из этой группировки», — сказал он.
Заявление председателя украинского государственного космического агентства обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что на Украине есть социально-экономические проблемы, решение которых также требует финансирования. В целом люди с иронией отреагировали на «амбициозные цели» украинского космического агентства.
«Вы для начала людей накормите, экономику подымите, космонавты», — отреагировала Валентина Ф.
«Если с депутатами на борту, готова скинуться», — добавила Елена М.
«А может сначала порешаем земные дела?» — предложила Наталья Б.
«Вы сначала с земными проблемами разберитесь, а уж потом о космосе мечтайте», — предложил Alex L.
«Пенсии зашкаливают, можно и спутники запустить», — иронизирует Ivan E.
«Откуда деньжата на такую роскошь???» — спросила Людмила П.
«А давайте запустим туда всю киевскую тусовку», — предложила Екатерина А.
«А почему не восемь? Обидно, понимаешь…» — шутит Сергей М.
«А космодром уже не строим? Вчера же хотели с космодрома начинать. Или опции изменились? Ещё не все уровни прошли? Хоть название игрушки подскажите, сам поиграю», — иронизирует Олег Валентинович.
«Один (бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян — М. Р.) уже гиперлуп «запустил»…» — напомнил Дмитрий К.
«А запускать будем на катапульте?» — спросила Алла Д.
«У вас с головой все в порядке? Народ голодный и холодный, а вам…» — написала Lubov Petrovna.
«Илон Маск как узнает о запрете его книги, он вам поможет на Солнце полететь», — добавил Андрей А.
«Голубая мечта Фрейда! Цель без плана — это просто мечта! Да и мечтать недорого!» — отметила Марго Марго.
«Туалет уже торжественно открыли, а теперь задачи ещё более амбициозные?! Не всё же сразу — дайте перевести дух!!!» — смеется один из читателей.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с первым полетом на Марсе вертолета и выразил гордость в связи с тем, что среди его разработчиков был украинец Игорь Панченко.