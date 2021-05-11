В рамках реализации новой космической программы на 2021−2025 годы Украина планирует запустить в космос семь спутников, заявил председатель украинского государственного космического агентства Владимир Тафтай, сообщает «Первый Деловой».

Цитата из к/ф «Путешествие на Луну». Реж. Жорж Мельес. 1902. Франция В самый глаз

«Мы ставим перед собой очень амбициозные цели. Например, создание спутниковой группировки и запуск этих космических аппаратов на орбиту. Кроме «Сич-2−30», мы планируем запустить еще шесть спутников. «Сич-2−30» будет первым из этой группировки», — сказал он.

Заявление председателя украинского государственного космического агентства обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что на Украине есть социально-экономические проблемы, решение которых также требует финансирования. В целом люди с иронией отреагировали на «амбициозные цели» украинского космического агентства.

«Вы для начала людей накормите, экономику подымите, космонавты», — отреагировала Валентина Ф.

«Если с депутатами на борту, готова скинуться», — добавила Елена М.

«А может сначала порешаем земные дела?» — предложила Наталья Б.

«Вы сначала с земными проблемами разберитесь, а уж потом о космосе мечтайте», — предложил Alex L.

«Пенсии зашкаливают, можно и спутники запустить», — иронизирует Ivan E.

«Откуда деньжата на такую роскошь???» — спросила Людмила П.

«А давайте запустим туда всю киевскую тусовку», — предложила Екатерина А.

«А почему не восемь? Обидно, понимаешь…» — шутит Сергей М.

«А космодром уже не строим? Вчера же хотели с космодрома начинать. Или опции изменились? Ещё не все уровни прошли? Хоть название игрушки подскажите, сам поиграю», — иронизирует Олег Валентинович.

Nkau.gov.ua Государственное космическое агентство Украины

«Один (бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян — М. Р.) уже гиперлуп «запустил»…» — напомнил Дмитрий К.

«А запускать будем на катапульте?» — спросила Алла Д.

«У вас с головой все в порядке? Народ голодный и холодный, а вам…» — написала Lubov Petrovna.

«Илон Маск как узнает о запрете его книги, он вам поможет на Солнце полететь», — добавил Андрей А.

«Голубая мечта Фрейда! Цель без плана — это просто мечта! Да и мечтать недорого!» — отметила Марго Марго.

«Туалет уже торжественно открыли, а теперь задачи ещё более амбициозные?! Не всё же сразу — дайте перевести дух!!!» — смеется один из читателей.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с первым полетом на Марсе вертолета и выразил гордость в связи с тем, что среди его разработчиков был украинец Игорь Панченко.