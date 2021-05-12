В Казани произошла страшная трагедия. В мирный день убиты и ранены дети и их наставники в школе №175 города Казани. Убийца — 19-летний выпускник этой школы, ворвавшийся в здание учебного заведения с оружием в руках и расстрелявший всех, кто попался ему на пути.

Марина Каширская ИА REGNUM «Здравствуй, школа!»

Жители России, шокированные этим страшным преступлением, восприняли трагедию как свое личное горе. В соцсетях они высказывают слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и раненых, руководству Татарии и всем жителям республики.

Вместе с этим многие пользователи соцсетей выразили страх за своих детей, находящихся в этот момент в школах и детских садах. У большинства комментаторов этого события звучат слова горечи от того, что такие преступления так легко можно совершить, по сути, в любом населенном пункте.

На тему безопасности образовательных учреждений высказались, в частности, в региональном сегменте соцсетей Кабардино-Балкарии.

«Нашей республике тоже не расслабляться, впереди выпускные. Конечно, соболезнования родителям, и пускай нас всех хранит Всевышний», — написала одна из читательниц страницы главы региона Казбека Кокова в Instagram.

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

«Школы и детские сады должны охранять профессионалы, а не случайные люди! Пожалуйста, позаботьтесь о безопасности наших детей! Какое горе, не передать словами», — просит Аида.

«Что за время, что надо охранять?! Что за люди пошли, что ими движет?! Не люди, а нелюди! Как так можно?! Мрази, сволочи, ублюдки! И что за охрана такая, чисто для галочки?» — Natali A.

«Трагедия в Беслане ничему не научила нашу систему безопасности в школах!» — с горечью констатировал zxn85.

«Как легко вооружённые люди проходят в школы. Где безопасность детей? Охранники, которые в наших школах, разве охранники? Почему нельзя усилить охрану в школах. Пожить не успели бедные дети», — возмутилась mmmms__777.

«Это такая боль — отправить ребёнка в школу, и он не вернулся», — представила горе родителей Кристина.

Поддержали своих земляков по Северо-Кавказскому федеральному округу и жители Ставрополья:

«Поставьте, пожалуйста, нам хорошую охрану! Во всех школах, садах и вузах», — написала vika в комментариях на странице губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Охрана

«Страшно детей водить в школу, садик, ТРЦ, даже в парк стало страшно идти гулять. Очень люблю наш край, нашу страну, но очень хочется, чтобы та же Росгвардия охраняла и наших деток, хотя бы в садиках и школах, а то пенсионеры не справляются со своими обязанностями на посту охраны!» — выразила свои опасения Вероника.

Предложили жители Ставрополья и усилить наказание вплоть до смертной казни для преступников, убивающих детей.

«Просто шок. Опять дети. Правильно говорят о возврате смертной казни за убийство детей», — написала Светлана В.

«Жаль, что смертной казни нет. Там его ждёт ещё большее наказание»,— уверен в неотвратимости наказания для убийцы детей в казанской школе — если не на этом свете, то уж на том обязательно — еще один комментатор.