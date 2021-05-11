Ватикан просит епископов США оставить в покое Байдена и Пелоси
Префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Ладария направил письмо главе Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу по острому вопросу, который носит в равной степени как религиозный, так и политический характер. Ладария отреагировал, как сообщает американский католический портал The Pillar, на более раннее письмо Гомеса, информирующее конгрегацию о намерении епископов США обсудить проект документа о сакральном достоинстве причастия. Ключевым здесь является то, что в USCCB склоняются к тому, чтобы публично провозгласить невозможность причащать тех политиков католического вероисповедания, которые поддерживают и принимают решения в пользу либерализации абортов, эвтаназии и «других моральных пороков». А это напрямую затрагивает президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Большая часть американских епископов настроена против действующего главы государства. Так, в январе сего года Гомес направил письмо Байдену, которого попрекнул тем, что президент пообещал проводить политику продвижения «морального зла», угрожающую «человеческой жизни и достоинству» и связанную с вопросами «абортов, контрацепции, брака и пола». И хотя архиепископу оппонировал чикагский кардинал Блэз Купич, назвавший его заявление «непродуманным», сторонников Байдена в USCCB значительно меньше, чем противников. При этом в последнее время удары стали наноситься не только по главе Белого дома, но и Пелоси. Так, архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне издал пастырское послание, в котором призвал запретить причащать деятелей, поддерживающих аборты. Это напрямую затрагивает спикера палаты представителей, одну из самых известных католиков в архиепископии Сан-Франциско. Как позже отметил в интервью американскому католическому порталу National Catholic Register Кордилеоне, «я ожидал, что люди сразу же подумают о ней, но, к сожалению, в такой ситуации оказалось много католиков, заметных в общественной жизни».
Учитывая, что ситуация балансирует на грани скандала, Конгрегация доктрины веры попыталась притормозить «крестовый поход против абортов» Конференции католического епископата США. Как напомнил кардинал Ладария, вопрос о католических политиках и причастии уже был поднят во время визита делегации USCCB в Ватикан к папе Римскому Франциску в 2019—2020 годах и тогда было рекомендовано провести тщательный диалог между епископами, чтобы «сохранить единство епископской конференции перед лицом разногласий по этой спорной теме». В настоящее время конгрегация считает, что данная проблема может «стать источником разногласий» как в USCCB, так и в Католической церкви в США. По мнению префекта, епископам следует расширить экспертный круг, вступив в разговор с католическими политиками, однако в целом решение «лучше всего было бы сформулировать в широком контексте достойности принятия святого причастия любыми верующими, а не только одной категории католиков». Помимо того, кардинал намекнул на то, что не стоит создавать впечатления, будто бы «аборты и эвтаназия» являются «единственными серьезными вопросами католического морального и социального учения, которые требуют полной ответственности со стороны католиков».
Это говорит о том, что Ватикан хотел бы приглушить, если не отложить на неопределенный срок полемику вокруг неактуального для него вопроса, который может помешать наладить сотрудничество с администрацией Байдена, а также провоцирует напряженность в церковных американских кругах. Ведь пропрезидентское меньшинство в Католической церкви в США выставляет раскол по вопросу абортов, причастия и католических политиков как борьбу с Байденом большинства посещающих воскресную мессу прихожан, а Конференцию католического епископата обвиняет в том, что она «захвачена группой фанатиков, которые самым ребяческим образом смешивают политику с религией». При этом USCCB пеняют на то, что епископов не волновал «современный царь Кир и язычник» Дональд Трамп, пока на посту президента он противодействовал абортам. Как отмечает в этой связи американский католический портал Crux, «Ватикану иногда трудно понять, что в отличие от Западной Европы в США до сих пор сражаются против абортов, и поэтому у Церкви остается шанс сдвинуть дело с мертвой точки», однако «американские католики часто не понимают, что, если что-то является для них серьезным приоритетом, не обязательно, что это разделяет остальной мир, а ведь Ватикан несет глобальную ответственность».
Учитывая предыдущие четыре года правления Трампа, епископы и консервативные верующие могут рассчитывать на ренессанс «трампизма», который поможет им отыграть позиции в «священной войне» против сторонников абортов. В этой ситуации USCCB необходимо продержаться до ноября 2022 года, когда пройдут выборы в палату представителей США. По итогам выборов 2020 года республиканцам удалось отвоевать часть позиций, хотя нижняя палата так и осталась под контролем демократов. Но если демократы потерпят через полтора года поражение, это предоставит шанс Конференции католического епископата США добиться от республиканцев большей взаимности, что уже было при Трампе.