По итогам первой майской недели промышленный индекс DowJonesпоказал опережающую динамику относительно технологического Nasdaq. Ротация инвесторов в акции стоимости продолжается на фоне ожиданий восстановления секторов, наиболее пострадавших от пандемии и ожиданий ускорения инфляции. Последние месяцы риски ускорения инфляции, и как следствие более быстрое ужесточение монетарной политики, все больше беспокоят инвесторов. Возможность некоторого повышения процентных ставок на фоне масштабных стимулов отметила и министр финансов США Джанет Йеллен (позднее Йеллен отметила, что её заявления не являются прогнозом). Проблемы с нарушением цепочек поставок вкупе с ростом цен на металлы лишь усиливают инфляционные ожидания (значение ожидаемой инфляции возросло до 2,7%).

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йоркская фондовая биржа

При этом на рынки поступает противоречивая макростатистика. Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по итогам апреля составили 266 тыс. против ожидаемых ~1 млн. По итогам месяца была создана 331 тыс. рабочих мест в ресторанной отрасли и бизнесе развлечений, в то время как количество рабочих мест сократилось в обрабатывающей промышленности и ретейле. Уровень безработицы немного вырос, с 6,0% до 6,1%, прирост рабочих мест в марте также был пересмотрен в сторону понижения. При этом респонденты в рамках опроса PMI отметили, что наблюдается нехватка сотрудников, что может быть подтверждено неожиданным ростом средней почасовой заработной платы на 0,7% м/м. При этомпозитивным фактором на рынке труда можно выделить снижение количества обращений за пособием по безработице до 498 тыс. (минимум с начала пандемии).

С начала сезона отчетностей 445 компаний из индекса S&P 500 предоставили финансовые результаты, большая часть из которых оказалась позитивной. Так, 87% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков по прибыли. По итогам 2021 года аналитики ожидают, что EPS (чистая прибыль на акцию) индекса S&P 500 покажет 32,5% рост г/г, превысив уровень до пандемии (2019 г.) на 13%.

(сс) Bebo2good1 Закрытые магазины в период пандемии в США

ФРС США выпустилаотчёт о финансовой стабильности, в рамках которого было отмечено, что растущий аппетит инвесторов к риску на различных классах активов завышает их оценки и создает уязвимости для финансовой системы США. В этих условиях стоимость некоторых активов может сильно снизиться в случае смены риск-аппетита, отмечает глава комитета по финансовой стабильностиЛаэль Брейнард.

Инфляция подтолкнула доходности трежерис вверх. Доходность 10-летних трежерис выросла на 6 б.п., до уровня 1,61% на фоне повышенных ожиданий по инфляции, также небольшое давление оказали размещения долгосрочных облигаций казначейством США на $130 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 1 б.п., спрэд снизился до 0,77%.

TUICruises(--/B3/B-) — совместное предприятие TUI иRoyal Carribean— выпустило дебютные облигации на €300 млн под 6,5% на 5 лет. Fitch присвоило компании рейтинг B- с позитивным прогнозом, так какожидает, что все корабли возобновят работу к августу 2021 года по сравнению с текущим уровнем около 30%. Ожидается, что уровни загруженности восстановятся к весне 2022 года. В июне ожидается разрешение от властей Германии и Греции для полного возобновления круизов при текущем уровне бронирований 75% на 3-й квартал 2021 года. Более высокий собственный рейтинг и более стабильный бизнес с высокойвероятностью помогут привлечь долговых и долевых инвесторов при необходимости, а также снизят потенциальную нагрузку на TUI (CCC+/Caa1/--).

(сс) Pjotr Mahhonin Круизный корабль компании TUI Cruises

Сезон отчетности подходит к концу, ина текущей неделе (10−17 мая) финансовые результаты предоставятElectronicArts, Alibaba, WaltDisney. WSJ проведет конференциюFutureofEverything, в рамках которой участники будут обсуждать будущее AI, удаленной работы и прочих инноваций. Среди важной макростатистики: 11 мая публикуют данные по числу открытых вакансий, 12 мая будет опубликован базовый индекс потребительских цен, данные которого помогут инвесторам оценить риски ускорения инфляции, 14 маябудут представлены данные по розничным продажам.