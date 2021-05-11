Вероятность полномасштабного «вторжения России» на Украину была, но эскалация остановилась, заявил 11 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет… Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабному вторжению. — О. П.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война», — цитирует Зеленского «112 Украина».

Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Многие указали на то, что на фоне множества антироссийских заявлений Зеленского заявление о том, что Россия всё-таки «не нападет», выглядит как выражение здравой мысли.

«В таких случаях говорят — коню ясно. А в устах президента это мудрейшее умозаключение… Представляете, сколько сам мыслил и сколько армада аналитиков работала, чтобы такое выдать!» — написал Дмитрий С.

«Гениальный стратег и великий полководец!!» — добавил Олег К.

«Неужели здравые мысли хоть иногда посещают?» — задалась вопросом Татьяна М.

«Ну, семь пятниц на неделе. То в армию всех звал срочно на войну, то теперь отбой. Хозяева войну отменили или не разрешили мальчику в войнушку поиграть?» — спросила Ольга М.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«Наконец-то, хоть одна здравая мысль!» — отметила Галина Н.

«Совсем недавно всё население призывал — и женщин, и мужчин, потом планировали создавать партизанские отряды. К чему вся эта истерия нагнеталась? Чтобы держать народ в тонусе, чтобы не расслаблялись? Шарахаются из одной крайности в другую. Прямо после отъезда Блинкена с Нуланд круто всё изменилось, а своей головой когда начнём жить? Да, самая трудная работа — это думать…» — написала Вера Н.

«Хакерские атаки Байден не подтвердил, с НАТО опрокинули, «очередное вторжение» отменили, всё нормально, можно включать заднюю, а то чего-то может лопнуть…» — добавил Олег Л.

«Пока в России смотрят «Папика», то вероятность вторжения обнуляется. Потом «разогретого» зрителя добьют Голобородьком, и всё…[Россия капитулирует]» — иронизирует Вадим Д.

«Тююю! Совсем страх потерял, мы тут почти каждый день ждём вторжения. Для некоторых, кто в кастрюле, она уже давно вторглась, а он-таки бесстрашный какой», — шутит Зоя Васильевна.

«О-о, уже не нападают», — смеется Елена Ч.

«Неужели дошло!?» — спросил Саша К.

«Беги под кровать, только что танк завели, пообедают — и в атаку», — шутит Сергей О.

«А если война закончится, чем они ещё пугать будут?» — задался вопросом Николай П.

«Ну, если Россия отменила вторжение, так с кем его армия воюет на Донбассе? Разве не Россией?» — спрашивает Ольга З.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«Вразумили-таки стратегические партнёры-друзи (друзья. — П. О.). Ну, и пожурили за самоуправство…» — отметил Анатолий К.

«Закон о продаже земли уже принят. Конечно, опасность миновала», — подытожила Оксана А.

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Напомним, 8 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины опубликовали обращение по случаю так называемого «дня памяти и примирения». В тексте обращения утверждается, что Украина сегодня «защищает от России» не только себя, но и «всю демократическую Европу».

«В 2014 [году] Россия «начала военную агрессию» против Украины и «оккупировала» часть нашей территории. Сегодня Украина «защищает» не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны…» — говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.