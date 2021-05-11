Заявление министра финансов Чехии Алены Шиллеровой о том, что власти страны решили потребовать у России компенсацию в размере около миллиарда крон из-за взрывов во Врбетице, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 мая в социальной сети Facebook.

Советский танк Т-34 на Вацлавской площади в Праге. Май 1945

«А нам компенсацию за спасение Праги и гибель советских солдат Чехия отдать не хочет?! Ублюдки продажные», — пишет Наталия В.

Многие пользователи указали на то, какое правительство Чехии неблагодарное, а также на то, что оно готово продать дружбу с Россией ради интересов США. Люди убеждены, что бывшие друзья России в Восточной Европе теперь готовы откусить от неё кусочек побольше.

«Ну да, только начни, и все гиены потянутся. Россия — это та наседка, которая несёт золотые яйца, и на них очень много желающих», — отметила Margarita S.

Жители Праги приветствуют советских солдат. Май 1945

Некоторые комментаторы предположили, что данная сумма денег необходима Чехии, чтобы просто провести выборы в стране, потому что из-за экономического кризиса, связанного с пандемией, страна оказалась попросту без денег.

«Выборы в чешский парламент должны состояться 8—9 октября 2021 года. Соответствующее решение принял глава государства Милош Земан. Денег на выборы нет! А спонсоры теперь неплатежеспособны. Придётся чехам попрошайничать у России», — считает Walentina K.

Часть людей уверена, что Чехия не сможет заставить российские власти пойти на поводу истерических выдумок. Граждане считают, что чехи останутся с носом в попытках вытрясти с нашей страны компенсацию.

«Ну да, кто бы сомневался в желании получить на халяву миллионы долларов. Только вот, видимо, никто им не объяснил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Хотеть — не равно иметь», — напомнила Natalja M.

Советские солдаты в освобождённой Праге. Май 1945

«Ага, ждите. Они, судя по всему, реально думают, что президент Российской Федерации самолично после работы побежал в Чехию, потом перелез через забор, напоил тех, кто эти склады охранял, устроил взрыв и убежал», — предполагает Кара Д.

Нашлись и те, которые отметили, что Чехии придётся предоставить доказательства причастности России к взрывам на складах в 2014 году. Граждане убеждены, что сделать этого правительству страны не удастся, и они вскоре забудут про своё хамское намерение.

«Не верю, что они смогут что-то там доказать и потребовать действительно возмещения ущерба. Там же придётся свои доказательства предъявлять, а с этим у них как-то слабо. Так что попугают и откажутся от данной затеи», — поделился своим мнением Alexander B.

Напомним, министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила в эфире телеканала CT24 о том, что власти страны решили потребовать от России компенсацию в размере около миллиарда крон из-за взрывов во Врбетице.