Как сообщает японское информационное агентство Kyodo news, во вторник на юго-западе Японии начались крупномасштабные наземные военные учения с участием войск Японии, Соединенных Штатов и Франции, «призванные укрепить сотрудничество перед лицом растущей напористости Китая». Обычно при проведении маневров конкретно потенциального противника, против которого военные отрабатывают действия, не называют.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение

«ARC 21» будет проходить до следующего понедельника, поскольку Токио стремится к углублению оборонного сотрудничества за пределами своего союзника США со «странами-единомышленниками», — сказал перед учениями министр обороны Японии Нобуо Киси.

То, что Япония как ближайший союзник США давно является «единомышленником» Вашингтона и Пентагона, общеизвестно. Едва ли в Токио смогут опровергнуть и тот факт, что Япония не может не разделять официально объявленную в США враждебность к КНР и Российской Федерации. Думаю, хотя и не говорится вслух, но это понимают и в Москве. Ну, а усиленная демонстрация «другом Синдзо», бывшим японским премьером Абэ, расположения и даже теплых отношений с российским руководством в Стране восходящего солнца называется «пафоманс», или перформанс, то бишь жанр театрально-художественного представления.

По данным Сухопутных сил самообороны Японии, силы трех стран будут участвовать в учениях по «ведению боевых действий в городах, за которыми последуют учения по десантированию». Звучит весьма угрожающе, ибо такие действия предусмотрены не при обороне, а при наступлении на территорию противника. Остается гадать, чьи города намереваются уже не на учениях, а в реальной войне захватывать десантники США, Японии и Франции.

(сс) The U.S. Army Военнослужащие Японии и США

Среди участвующих в маневрах бригада быстрого десантного развертывания Сил самообороны, получившая название «Японские морские пехотинцы». В отработке десантных операций примут участие около 100 военнослужащих из Сил самообороны и по 60 солдат и офицеров из французской армии и Корпуса морской пехоты США. Напомним, что при формировании в Японии впервые после Второй мировой войны подразделений морской пехоты отмечалось, что это-де необходимо «для освобождения оккупированных островов». Давалось понять, что в первую очередь речь идет об островах Сэнкаку. Но в российских СМИ небезосновательно подчеркивали, что и наши Курильские острова японское правительство считает «незаконно оккупированными».

Итак, две ядерные державы и одна пороговая — Япония с вооруженными силами, по затратам на которые Токио опережает российский военный бюджет, решили бряцанием оружием попугать «страны-неединомышленники», которые никак не желают расставаться с суверенитетом и независимостью, да еще позволяют себе заявлять о своих интересах в мире. Одной из них — Китаю — прямо заявляют, что маневры направлены на отказ Пекина от претензий на территории, которые исторически ему принадлежали и, как считают китайцы, незаконно от них отторгнуты. В подтверждение обещания президента США Джозефа Байдена защищать занимаемые Японией мелкие острова Сэнкаку вплоть до применения ядерного оружия и проводятся недельные маневры. «Этот шаг предпринят как демонстрация укрепления союза Токио и Вашингтона и по региональным вопросам, включая (в зону действий учений) контролируемые Японией острова Сэнкаку, на которые претендует Пекин, а также на фоне эскалации морской напористости Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — разъясняет Kyodo news.

Андрей Грук ИА Красная Весна Ракетный фрегат «Дацин» ВМС КНР

Это понятно и без разъяснений. Непонятно, зачем к этому альянсу присоединились французские военные, у которых дома, что называется, дел по горло. Объяснение такое: «Франция имеет стратегические интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, где у нее есть территории, включая французский остров Реюньон в Индийском океане и Французскую Полинезию в южной части Тихого океана». Но ведь пока не было информации о покушении какой-либо из стран на эти заморские, считай, колониальные владения «Пятой республики». Так какие города и острова собираются отбивать французы в Индо-Тихоокеанском регионе? Тем более, судя по письмам не только отставных, но и действующих военных Франции президенту Макрону, французской армии пора озаботиться отбиванию целых муниципальных округов Парижа, где фактически не действуют французские законы и куда боятся соваться «ажаны». Но это так, к слову…

Франция, конечно, здесь для антуража, демонстрации единства НАТО, дальневосточным участником которого подчас называют Японию. А вот для Китая и России это серьезный намек на то, что при дальнейшем обострении обстановки в мире им придется отбивать натиск супостата по всему периметру границ своих государств. И зря некоторым не нравятся парады на Красной площади и военные парады в Пекине и Пхеньяне. Нашим «неединомышленникам» отнюдь не вредно воочию ощутить, с каким противником они хотят сразиться. Особенно принимая в расчет возможность совместного противостояния агрессору российского и китайского солдата. Как это было, например, в августе 1945 года…