В Перми на интернет-ресурсах опубликовано видео, на котором запечатлён маленький ребёнок, оказавшийся на подоконнике на четвёртом этаже дома. Мальчик находился на волосок от смерти. На улице очевидцы наблюдали за ребёнком и приготовились ловить мальчика, растянув одеяло.

Открытое окно

«Родители напились, открыли окно, пока нетрезвая мамаша спала, ребенок залез на подоконник и чуть не выпал, вызвали службу спасения — приехали через минут 25, когда уже взломали дверь!» — оставлена запись в паблике «Подслушано Закамск».

Видео и комментарий к нему вызвали множество гневных откликов в адрес родителей. Впечатлительные комментаторы пишут, что при просмотре видеоролика у них «чуть сердце в пятки не ушло». Некоторые признаются, что «сердце остановилось».

«Спасибо огромное тем, кто стоял внизу. Низкий поклон вам! Надеюсь, что с ребеночком все хорошо и больше такого не повторится», — отметила Кристина К.

«Я вам больше скажу, ребёнка-то не забрали, отдали ей обратно. А что дальше-то будет, я в шоке просто, как можно отдать-то? Идиоты работают походу в ПДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)», — недоумевает Оля Р.

«Ребенку лучше в детском доме не будет, — считает другой комментатор. — Сейчас за ними следить будут, на учёт поставили».

Цитата из видео на YouTube Мальчик на подоконнике. Пермь

"Поверьте, с этой мамашей лучше быть в детском доме, тем более он маленький. Возможно, возьмут добрые люди, по-вашему лучше бы он на земле оказался? И не факт то, что там держали одеяло, он бы шею не сломал, или об карниз не ударился», — отметила в свою очередь Оля Р. Она сообщила, что была на месте по время инцидента и плакала от переживаний.

«Спасибо мужику я говорю, который дверь взломал. Росгвардия приехала, а мужик говорит, что, если бы сейчас не приехали, я бы просто выкинул с окна саму её (мать ребенка). Он прямо ребёнка схватил, у него аж руки дрожали, боялся, что не успеет», — оставила пермячка комментарий.

В дискуссию вступила и мать мальчика. Нина В. на все нападки ответила, что в комнате её не было, поскольку уходила мыть посуду. «Если бы я была не в адекватном виде, ребёнка бы не оставили», — подчеркнула она.

«Ты — мать этого ребёнка. Тебе не стыдно писать еще тут в комментариях? Мне жаль твоих детей. То, как ты бухаешь каждый день и орешь там на всю общагу со своими друзьями-алкашами, детям будет лучше не с тобой. Жаль, что их не забрали у тебя. Молчи в тряпочку», — ответила Анжелика Х.

Между тем подписчики выразили уверенность, что нерадивую мать возьмут на карандаш, а видео и информация о случае, который чуть было не стал несчастным, попадут представителям органов власти для принятия мер.

В отношении матери публикуют нелестные характеристики. «Горе-мать», «Дрянь, а не мамаша» — клеймят женщину некоторые подписчики паблика.

«Надо лишать прав таких отбросов», — сделал вывод Акмаль Р.

«Сейчас на таких окнах лучше устанавливать замки или ручки другого типа… хотя с пьяными родителями и это не поможет», — считает Алла В.

Ян Стен. Пьяницы. 1660

А Мария С. сообщила, что в общежитии «одна алкашня живёт».

Другой пользователь считает, что соседям теперь нужно на каждые пьянки этой семьи реагировать и вызывать полицию. Глядишь, и до лишения родительских прав дойдет дело. «Сегодня спасли, а в следующий раз можно и не успеть. Секундное дело выпасть из окна ребенку. Лишать таких мамаш надо, лучше ребёнок будет в детском доме или приёмной семье, но живой и здоровый!» — сказала Марина Ж.

Стоит отметить, по официальным данным, за первое полугодие 2020 года в Пермском крае из окон жилых помещений выпали 13 детей, три ребенка погибли. Летом 2019 года зафиксировано 24 случая, три из которых также закончились летальным исходом. Пермякам неоднократно напоминают о необходимости присмотра за детьми во избежание трагедий.