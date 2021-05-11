Ученик средней школы №49 столицы провинции Сычуань города Чэнду на юго-западе Китая упал замертво в школе. О трагедии стало известно утром 11 мая. Было установлено, что ученик упал с высоты в школе. Смерть была личным деянием, а уголовные дела были исключены. Проблем телесных наказаний, оскорблений и других этических проблем со стороны учителей не выявлено. Школьные издевательства не подтверждены.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Мать погибшего ребенка госпожа Лу, сказала, что у нее как у родителя ребенка всё еще есть много вопросов. Она продолжает общаться со школой и смежными ведомствами, чтобы узнать подробности. Сомнения охватывают не только членов семьи. Некоторые пользователи социальной сети Sina Weibo отметили, что официальное уведомление не раскрывает сути проблемы и достаточно спорно.

В связи с этим 11 мая соответствующий полицейский районного бюро Чэнхуа Бюро общественной безопасности Чэнду заявил, что полиция все еще проводит дополнительное расследование, а детали нуждаются в дальнейшем уточнении.

«Есть много сомнений: падение произошло в промежутке между 18:40 и 20:30. Скорая помощь приехала в 21:00, чтобы сообщить родителям, что тело отправлено в похоронное бюро, при этом не показав его родителям. Школа отказалась встретиться с родителями и предоставить запись видеонаблюдения. Полиция посмотрела запись и не обнаружила на ней момент падения. По словам матери жертвы, школа отказалась общаться и указала, чтобы она решала все вопросы судебными процедурами. Школа намеренно не позволяла родителям выяснить, где место преступления, и не дала членам семьи забрать тело. Я думаю, что это умышленное сокрытие улик», — заявил один пользователь.

Некоторые комментаторы пожаловались на то, что их публикации с отражением сомнений касательно истинности официальной информации, удаляются.

«Передайте данные видеонаблюдения семье погибшего и объясните причину произошедшего. Пожалуйста, позвольте ученикам, которые хотят восстановить истину, общаться с семьей умершего. Пожалуйста, восстановите причину и историю гибели, чтобы семья покойного могла разобраться в этом случае. Я не хочу, чтобы мой ребенок умирал без объяснения причин между школой и домом. Миру нужна любовь и справедливость», — заявляет другой комментатор.

Китайские школьники

«Вы действительно относитесь к людям, как к идиотам, видео не показали, а результаты расследования вышли без детального выяснения обстоятельств? Денег немало взяли, наверное?» — возмущен пользователь heaven851102.

Многие комментаторы предположили, что полиция в сговоре с администрацией школы и, таким образом, пытается сокрыть обстоятельства очень мутного дела, потому что странностей с каждым часом всё больше и больше в происходящем.

«Я допускаю, что покойный мог совершить самоубийство. Я также считаю, что большинство пользователей сети не адепты теории заговора. Все хотят восстановить истину. Школа должна уважать покойного и его бедных родителей и уважать жизнь. Если это самоубийство, почему вы скрываете и удерживаете видео с камер наблюдения? Видя такие новости, действительно ощущаешь бессилие. Люди, у которых нет власти и возможностей, слишком несчастны. Когда те, кто занимает высокие посты, могут действительно относиться к людям как к людям?» — добавил пользователь «Хорошая хурма».

Пользователи сети оставили множество возмущенных комментариев не только в ветках обсуждений, посвященных трагедии в школе, но и в не связанных с трагедией публикациях, будь то публикации о результатах переписи населения или о ДТП. Хештег #школа 49 продолжает набирать популярность. Сотни комментариев о трагедии в школе можно увидеть под множеством публикаций.