«Налицо откаты и воровство»: в Белгороде затянули ремонт за 270 млн рублей
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заехал в Центр молодёжных инициатив, в здании которого идёт затянувшийся капитальный ремонт, перед началом рабочего дня 11 мая. По словам врио губернатора, он был шокирован увиденным. В некоторых помещениях начаты отделочные работы, но «брошены на полдороге», из-за протекающей крыши в комнатах образовалась плесень на стенах и потолках. К системе вентиляции не подключён теплообменник, который отчасти мог бы спасти ситуацию.
Управление капитального строительства Белгородской области заключило контракт с подрядчиком ещё в декабре 2019 года. По контракту работы должны были завершиться ещё в декабре 2020 года. ⠀
«Руководителей таких подрядных организаций к уголовной ответственности за разбазаривание бюджетных денег. Сразу всё на места встанет», — предлагает Анна.
«Нет, не станет! — возражает Александр. — Сколько гаишников посадили за взятки? И что? Брать перестали? Полная конфискация имущества и сажать, увеличив срок в два раза. И делать это на постоянной основе, раз в месяц. Я уверен, что в этой области за месяц можно найти того, кого закрыть за такое отношение».
«Налицо откаты и воровство бюджетных денег!» — пишет Artem.
«Сажать нужно чиновников. За отсутствие контроля. А то губернатор то за подрядчиками смотрит, то со штукатурами ругается. А чиновники только зарплату получают. Вот где было управление капстроительства?» — спрашивает Вадим.
«Потому что раньше на стройке работали люди с образованием. А сейчас шабашники и гастарбайтеры, которые кирпич от щебня отличить не могут. Вот такое и строительство получается», — размышляет Светлана.
«Всех нерадивых хозяйственников и руководителей увольнять по статье, чтобы запись в трудовой была, порочащая «честное» имя. А то пожурят, предложат уволиться «по собственному желанию», они и рады — с рук сошло, можно идти и выигрывать следующий тендер», — возмущается Елена.
Светлана уверена, что виновные, от заказчика до подрядчика, должны «понести наказание, возместить материальные потери за порчу имущества, стройматериалов и привлечены к суду! Проверить их имущество на соответствие доходов».
Позже Вячеслав Гладков назвал работу Управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова неудовлетворительной и даже вредоносной. Чиновнику предложено подать в отставку, а в самом ведомстве Контрольно-счётная палата региона проведёт масштабную проверку вместе с правоохранительными органами.
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