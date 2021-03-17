В Оренбурге разваливается памятник, установленный офицеру-герою Александру Прохоренко. Об этом сигнализируют пользователи соцсетей.

Цитаата из видео на YouTube Памятник Александру Прохоренко. Оренбург

«Разломали весь памятник Прохоренко. А ремонтировать никто не собирается. Вот так и ценят у нас Героев…» — оставлена запись в пабликах в соцсети «В контакте».

Эльвира Ш. возмутилась поведением детей, которые на скейтах и велосипедах запрыгивают на ступени монумента. При этом их родственники проявляют равнодушие. «Дети на скейтах и на великах запрыгивают на ступеньки, а родители сидят и радуются, какие дети молодцы! И никто замечание не делает», — отметила оренбурженка.

Между тем многие оренбуржцы считают, что памятник не разломали, а он сам разваливается из-за низкого качества работ и материалов.

«А разломали ли??? Или так в кавычках хорошо у нас делают нынче, лишь бы деньги провести через бюджеты… Нынче в сквере у дома Советов, где аллея героев, наблюдал, как с начала весны отваливались сами по себе внешние мраморные облицовки сбоку у постаментов… И так лишь перед майскими их приклеивали. А угол плиты верхней откололи при чистке от наледи… Я там мимо хожу по пути на работу и с работы», — оставил комментарий Марат. Ему вторит Иван З.: «Он (памятник) сам развалился».

Цитаата из видео на YouTube Памятник Александру Прохоренко. Оренбург

Тема поврежденного памятника Герою Россию сменила направление на коррупционную составляющую проведенных работ по установке скульптуры и постамента. «Так реставрацию делают, чтоб вновь отмыть деньги», — выразил мнение один из комментаторов.

«Ломают не столько дети, сколько делают так, чтобы потом снова … Как и с асфальтом», — говорит другой оренбуржец.

Напомним, Александр Прохоренко является уроженцем села Городки Оренбургской области. Погиб 17 марта 2016 года при исполнении служебных обязанностей в ходе боёв по освобождению Пальмиры. Военнослужащий был наводчиком и, находясь в тылу противника, координировал удары авиации. Когда офицера окружили боевики, он вызвал авиаудар на себя. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм Александру Прохоренко присвоено звание Героя России. А 4 ноября 2017 года в Оренбурге ему открыли памятник.