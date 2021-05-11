Пакет «арктических законов» дает положительный результат в налогообложении и субсидировании резидентов Арктики, противоречивый — в случае с «арктическим гектаром» и очевидно отрицательный — как с обязательной экологической экспертизой объектов капстроительства в Арктике. Из-за нее возведение многих объектов приостановилось и по ним произошло удорожание. Наиболее абсурдными стали требования экспертизы для индивидуального жилья со свайным полем и гаражей.

Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа

Строители считают, что ситуация нехорошая — ожидаемые сроки экспертизы не менее четырёх месяцев, и это в случае если нет замечаний. На сроки завершения тех объектов, по которым уже получены разрешения на строительство, новый закон не повлияет. Однако начало работ на новых объектах откладывается на неопределенный срок. А следовательно, у строительных компаний и их подрядных организаций возникает серьезный временной разрыв: со строящихся объектов, особенно в высокой степени готовности, они не могут перейти на новые площадки, что неизбежно ведет к финансовым потерям и создает угрозу увольнений работников.

Северяне говорят — вместо развития Арктики получилось ее торможение. Негативную оценку этому требованию закона дал в интервьюИА REGNUM разработчик пакета «арктических льгот», бывший заместитель министра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков, заявивший, что «это требование нужно отменять». В Госдуму РФ внесен проект поправок, снимающих прохождение экологической экспертизы с части объектов.

Ситуацию по обязательной экологической экспертизе ИА REGNUM прокомментировал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Владимир Станулевич: Насколько требования закона по обязательной экологической экспертизе объектов капстроительства в Арктике способствуют или препятствуют развитию региона?

Роман Копин: До этих изменений экологической экспертизе в северных регионах, как и в целом по стране, подлежали не все строящиеся объекты, а лишь потенциально опасные для окружающей среды или возводимые в границах особо охраняемых природных территорий.

На сегодняшний день обязательная экологическая экспертиза требуется для всех строек, имеющих проектную документацию. Избежать её могут только застройщики индивидуальных жилых домов.

Необходимость прохождения федеральной экологической экспертизы увеличивает инвестиционно-строительный цикл, что противоречит общей позиции правительства РФ, направленной на разработку мер по сокращению сроков строительства, о чем неоднократно говорил президент. Кроме того, это создаёт предпосылки для нарушения запланированных сроков по возведению объектов капитального строительства некоторых значимых инвестиционных проектов региона, а также ставит под угрозу региональные планы по расселению граждан из аварийного жилья — как в нашем регионе, так и в других субъектах Арктической зоны РФ.

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Владимир Станулевич: Какие крупные объекты остановились на Чукотке из-за обязательной экологической экспертизы?

Роман Копин: Остановки объектов не было.

Владимир Станулевич: Как Вы считаете, нужно ли изменить положения закона об обязательной экологической экспертизе всех объектов капстроительства в Арктике?

Роман Копин: Полагаю, необходимо внести изменения в Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в части конкретизации объектов капитального строительства в Арктической зоне РФ, проектная документация по которым подлежит экологической экспертизе. В частности, экологическая экспертиза может проводиться в отношении объектов, которые могут негативно воздействовать на окружающую среду Арктики.

Владимир Станулевич: Поддержит ли правительство региона такие поправки в ГД РФ?

Роман Копин: Поддерживаю внесённый в январе 2021 года в Государственную думу РФ законопроект, который предусматривает исключение требования о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, строящихся или реконструируемых в населенных пунктах, находящихся на территории Арктической зоны РФ.