«Это двойник?» — В сети обсудили явление Мураховского на третий день
Министр здравоохранения Омской областиАлександр Мураховский, который ранее занимал пост главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске (БСМП-1), где после предполагаемого отравления находился оппозиционный блогер Алексей Навальный, пропал 7 мая, уехав в лес для охоты на квадроцикле. Тревогу по поводу его исчезновения забили 8 мая. В поисках чиновника приняли участие сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС.
Новость об исчезновении человека, имевшего прямое отношение к лечению Навального, сразу же стала одной из ключевых тем в социальных сетях и в СМИ. Определенной остроты ситуации придало то, что недавно скончались двое коллег пропавшего — 55-летний заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и 63-летний глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев.
Он оказался далеко не единственным, кто возложил ответственность за происшествие на российские власти. В частности, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, заочно осужденный в России за неуплату налогов, поспешил поделиться своим мнением.
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«Теория» Браудера нашла отклик у его подписчиков, ряд из которых призвал США принять шаги против России, в частности ввести санкции против властей РФ.
Однако после трех дней пребывания в лесу Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. По информации местных властей, чиновник находится в нормальном состоянии.
С такими оценками состояния западных СМИ согласился и Nikolaidis, по мнению которого любой, кто верит западным средствам массовой информации, «просто несколько наивен».
Тем не менее даже новость о возвращении медика не смогла убедить ряд пользователей сети в том, что его исчезновение носило бытовой характер.