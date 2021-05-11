7 мая главврач омской больницы, в которой лежал известный блогер Алексей Навальный после отравления, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский уехал с базы охотников и не вернулся. Эта новость активно обсуждается западными пользователями в Twitter.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«По моей теории, власти хотят намекнуть всем остальным врачам в России о том, что не следует спасать жизнь его врагов или предоставлять им адекватное лечение, если их отравили, если в них стреляли или еще что-нибудь», — считает глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Большинство пользователей назвали новость очередной анти-российской пропагандой, также отметили, что западные медиа очень многое додумали в этой истории. Предположили, что СМИ больше нечего написать, поэтому скоро будут говорить о мелочах, которые происходят в России.

«Напоминает мне историю о журналисте, который исчез, а потом появился… очередная пропаганда», — считает @islandives.

«Вопрос получше: почему люди думают, что убивают докторов, которые не могли спасти жизнь Навальному?» — спрашивает @LogicalFallac18.

Omskportal.ru Александр Мураховский

«Следующий заголовок от BBC: «Русский парень ушел на прогулку в лес»», — написал @TimJMason.

Многие комментаторы переживали за Александра Мураховского и следили за развитием событий, а когда его наконец нашли, в соцсети появилось большое количество радостных постов.

«Если что, согласно русским медиа, он вернулся. Не знаю, это кремлевский троллинг или реальное исчезновение…» — прокомментировал @DerLader.

В комментариях иронично назвали случившееся «удалением из сети» и «попыткой пообщаться».

«Я думаю, что это исчезновение и появление через несколько дней не рандомно. Возможно, друзья Путина решили поговорить с ним», — прокомментировал @ZgdyniPiotr.

«Такое совпадение, что лучшие российские ребята, связанные с другими лучшими российскими ребятами, каким-то образом «пропадают», — заметил @TheMegaMane.

«Это русская версия удаления из Facebook или Twitter», — считает @Mknowstruth1.

Среди пользователей немало и тех, кто настроен против президента РФ Владимира Путина, они в очередной раз назвали случившееся разборками с русской мафией, сказав, что ничего другого и не следовало ожидать от «лидера-диктатора». Некоторые предположили, что теперь будут разбираться с теми, кто нашел этого врача, и что их жизнь в опасности.

«Он сделал то же самое с Михаилом Ходарковским, Борисом Немцовым… Это его modus operandi (образ действий — прим. Д.С.)», — написал @Miguel_L71.

«Вероятно, все кто лечил Навального и знает его реальный диагноз, в опасности», — отметил @ironliudmila.

Цтата из видео на YouTube Госпитализация Навального

«Не так уж и невероятно. Мы все же говорим о путинской России», — написал @Gruff27575195.

Многие пользователи удивлены: что, вообще, врач делал на охоте, если он ни разу не охотник.

«Если он никогда не стрелял в животного, и он не охотник, почему он был на охоте? Это странно», — отметил @power_jaguar.

Напомним, в пресс-службе правительства Омской области сообщили, что 10 мая Александр Мураховский был найден, он находится в удовлетворительном состоянии.