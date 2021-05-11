Новая схватка завязалась между Израилем и верховодящим в Газе «Хамасом» (филиал запрещенной в РФ террористической организации «Братья мусульмане»). Еще две недели назад мы прописали динамику внутренних беспорядков в Израиле, перераставших в военный конфликт с ордынцами на юге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Сводки новостей сегодня возвестили к вечеру о ракетном ударе из Газы по Иерусалиму. Шесть смертоносных зарядов по столице Израиля не привели к жертвам (что-то перехватили и что-то мимо), но звуки взрывов были слышны и в нашем пасторальном районе при въезде в город с юга. Им предшествовала сирена, побудившая некоторых соседей ринуться в бомбоубежище. Израиль ответил точечными ударами по террористам в то время, как оттуда уже шел ракетный огонь по жилым кварталам южных городов и сел.

Трудно объяснить рационально, почему международные СМИ избегают простого и неоспоримо взвешенного разбора нынешней и предыдущих военных стычек с боевиками в Газе. Странно, но даже канал RussiaToday избегает оглашения чрезвычайно простой правды. Ордынцы «Хамаса» выпускают ракеты по жилым домам израильтян, что является преступлением против человечности. Очевидно, что Израиль не может не реагировать на подобную военную агрессию хотя бы ударами по точкам, откуда ведется огонь. И тут «Хамас» совершает еще одно преступление против человечности. Обстрел Израиля ведется из густонаселенных объектов. Террористы создают вокруг себя такой живой щит, вследствие чего при поражении огневых точек не раз гибли мирные люди. И это целиком и полностью вина «Хамаса» не только по причине первичной агрессии, но и по факту ведения военных действий из гущи плотно заселенной Газы. Боевики Газы и только они несут ответственность за жертвы с израильской стороны, но также и за жизни безвинно страдающих жителей злополучного сектора.

Бойцы ХАМАС

Что стало причиной отчаянных шагов «Хамаса» на этот раз?

После отмены выборов в парламент Палестинской автономии в Иудее и Самарии (Западный берег) и в Газе произошёл ожидаемый накал страстей. Глава автономии Махмуд Аббас отменил выборы, опасаясь успехов «Хамаса». Для пущей популярности и Аббас, и «Хамас» решили обвинить в срыве выборов Израиль. И тут исламисты попыталась толкнуть молодых арабов Иерусалима и других городов Израиля на новую «интифаду». Международные СМИ широко освещали уличные бесчинства, усилившиеся после отмены выборов.

Однако драматические заголовки были оторваны от действительности. Нет, не интифада, не массовые протесты, не восстание. Сотни смутьянов на улицах города — это приманка для фотокамер, но никак не драма для видавшего виды Израиля. Во всех стычках с «протестующими» не было ни одного убитого с их стороны. Стоит сравнить это с беспорядками в Сирии или в Ираке…

Обещания «Хамаса» возглавить новое широкое восстание против Израиля оказались пустыми. Можно сказать, что тут «Братьям-мусульманам» (запрещенная в РФ террористическая организация) ничего не оставалось, как начать новый виток огневого противостояния.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ террористическая организация)

Однако есть еще одна побудительная причина. Политический кризис в Израиле позволяет его противникам полагать, что в атмосфере мелочной грызни верхоуправщины не найдется решительности ответить увесисто. Предводители «Хамаса» рассматривают сдержанность в подавлении бесчинств и затяжной парламентский и правительственный кризис проявлением слабости — идеальным сроком для повышения собственного престижа в глазах сторонников и избирателей посредством ограниченной кровавой бури. Там рассчитывают на нежелание Нетаньяху проводить сейчас военную операцию, включающую эффективную зачистку на самой территории сектора Газа.

Если судить по последним новостям, на этот раз главари террористов ошиблись. Вопрос только в том, пойдет ли Израиль на освобождение Газы от «Хамаса» или же ограничится полумерами?