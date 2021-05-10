Материал телеканала CNN о том, что кибератака на крупнейшую в Америке трубопроводную компанию Colonial Pipeline, которая привела к введению режима ЧС, могла быть связана с Россией, вызвал бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

"Сейчас России ещё больше гайки закрутят, а Путин и Лавров будут скулить про «незаконные» меры против России», — предположил Михаил Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что, какая бы кибератака не произошла на Соединённые Штаты, американские власти в любом случае обвинят во всём Россию. Люди уверены, что это тенденция, и ничего уже изменить не получится.

«Надо же, как удобно стало. Раньше США приходилось находить серьёзные поводы, показывать пробирки, а теперь просто достаточно объявить о некой кибератаке. И обвиняй кого хочешь!» — считает Олег М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Некоторые комментаторы отметили, что кибератаку могли действительно произвести люди, связанные с Россией, но всё, что их могло бы с нами связывать, это просто место происхождения. Хакеры могут жить в любой стране мира и отрабатывать заказы кого угодно, отметили граждане.

«Хакеры просто организовали свою частную лавочку, а виновата, конечно, Россия! Учитывая то, что хакеры могут быть русскоговорящие, они могли родиться в Казахстане, Киргизии или Туркмении, а жить в любой из стран мира, хакерствуя удалённо», — предположила Мария Ш.

Часть людей отметила, что о лживой политике США знает уже весь мир и версия американских властей не найдёт себе достаточно наивных граждан. Граждане считают, что попытки Вашингтона обмануть весь мир провалились.

«Так ведь Ассанж уже вскрыл секрет этих кибератак. Это же само ЦРУ и делает, оставляя отсылку на русский след. Скучно, девочки, как сказал Путин», — поделился своим мнением Богдан Г.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Тактика США — обвинять без доказательств. Они уже так заврались, что сами запутались. Хватит нести в мир лживую демократию. Вы самые главные лжецы!» — обращается Геннадий Г.

Нашлись и те, кто напомнил Соединённым Штатам, что кроме России у них есть ещё «враги» Люди призвали американцев сделать передышку с нашей страной и обратить своё внимание на Китай, который же тоже может строить козни против США.

«Конченые. Раньше было забавно: типа чуть что, сразу русские во всём виноваты. Сейчас уже бесит. Заколебали, американцы. Что, Китай обвинять боязно, да? По экономической сопле получить боитесь? Лживые твари», — написал Даниил В.

Напомним, 10 мая телеканал CNN опубликовал материал со ссылкой на источник о том, что кибератака на крупнейшую в Америке трубопроводную компанию Colonial Pipeline, которая привела к введению режима ЧС, могла быть связана с Россией.