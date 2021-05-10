Материал газеты The Wall Street Journal о том, что Соединённые Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в соседние страны Средней Азии, государства Персидского залива или на американский флот в этих регионах, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

U.S. Army Американские войска готовятся к переброске

"Так их и так в Европу перебрасывают. Часть в Германию, а остальных распределяют по прибалтийским вымиратам», — отметил Владимир И.

Многие пользователи выразили свою полную уверенность в том, что американцы не упустят шанса поучаствовать в конфликте Киргизии и Таджикистана, чтобы насолить Российской Федерации. Люди убеждены, что данное столкновение произошло как раз, когда американцы решали, куда перенаправить свои военные силы из Афганистана.

«Так Киргизия с Таджикистаном ведь не зря сцепились. Надо срочно их развести. Желательно на военные базы, на которых будут сидеть американцы, которые будут следить за ситуацией», — предполагает Сергей М.

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Некоторые комментаторы пришли к выводу, что затея Соединённых Штатов может не удастся, ведь они достаточно давно покинули регион Средней Азии и просто так вернуться у них вряд ли получится.

«Это они так решили, но кто им позволит? Из Узбекистана США вывели военную базу в 2005, а из Киргизии почти десять лет спустя. Их там уже никто не ждёт», — считает Владимир Т.

Часть людей убеждена, что пустых намерений американцы раскрывать бы не стали и, скорее всего, представители Вашингтона уже разведывают обстановку в Киргизии и Таджикистане.

«Там уже просматривается американское присутствие, как в Киргизии, так и Таджикистане. Американцы никогда не откажутся от идеи по отдалению близких для России стран», — поделился своим мнением Дмитрий М.

Отдельные пользователи призвали не торопить события и посмотреть на то, всё-таки выведут американцы свои войска из Афганистана или нет. Потому что подобные попытки предпринимались уже неоднократно.

«Да они еще никуда не вышли. Уже что-то пытаются предугадать, куда они пойдут. Америка уже много раз хотела оттуда уйти, но так этого и не сделала», — напомнила Анастасия К.

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Нашлись и те, которые выразили свою полную уверенность в том, что планы США на Среднюю Азию превратятся в труху, потому что российские власти явно предусмотрели такое развитие событий.

«Пусть только попробуют! Посмотрим, что на это скажет руководство Российской Федерации. Уж к такому развитию событий Россия должна быть готова», — написал Дима П.

Напомним, 10 мая в газете Wall Street Journal появился материал о том, что Соединённые Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в соседние страны Средней Азии, государства Персидского залива или на американский флот в этих регионах.