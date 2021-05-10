Раскрыт еще один секрет Полишинеля о том, что ядерное оружие изначально присутствует на военных и военно-морских базах США в Японии. «Согласно рассекреченным документам, в первой половине 1957 года ВВС США провели не менее 150 учений на Окинаве по загрузке в бомбардировщики ядерного оружия, недалеко от населенных пунктов. Годовые отчеты 313-й авиационной дивизии за 1955−1964 годы показывают, что Окинава, которая в то время находилась под контролем США, использовалась как стратегически важная база для подготовки американских военнослужащих к применению ядерного оружия в Азии в разгар холодной войны», сообщает японское информационное агентство Kyodo news.

Американская бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 1945

В годы моей работы в Японии часто доводилось дебатировать с японскими политиками, учеными-политологами и журналистами по поводу наличия американского ядерного оружия на территории их страны. Некоторые мои собеседники уповали на объявленные в 1968 и утвержденные в 1971 году японским парламентом «три неядерные принципа», якобы не допускающие ввоз такого оружия в Японию. Принципы заключаются в том, что Япония отказывается от владения, производства, а также запрещает ввоз ядерного оружия на японскую территорию.

Но японцы пасовали, когда спрашивал, можно ли допустить ситуацию, когда базирующиеся в японских портах оснащенные ядерным оружием американские авианосцы и атомные подводные лодки перед посещением мест стоянки в Японии «освобождаются» от такого оружия, дабы не нарушать «неядерные принципы». Не сбрасывают же они, право, это оружие в воду! Да и избранный янки лукавый ответ о том, что-де мы «не подтверждаем и не отрицаем наличие ядерного оружия на кораблях и базах в Японии», весьма красноречив.

Dutch National Archives Эйсаку Сато

Документальные отчеты о регулярном завозе и размещении на американской базе Кадэна ядерного оружия предоставил Kyodo news почетный профессор Университета Рюкю (Окинава) Масааки Гэйб. Он привел отчеты о том, что проводимые на базе учения в первые шесть месяцев 1957 года включали обращение персонала с многочисленными бомбами, включая МК-15 — водородной бомбой, которая считается в 100 раз более мощной, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Профессор сообщил, что в числе «непредвиденных обстоятельств», в случае которых намечались вылеты с базы Кадэна для бомбардировок ядерными бомбами, рассматривалась, в частности, ситуация в Тайваньском проливе.

Американская термоядерная бомба Mk15

После прихода в 2009 году к власти в Японии Демократической партии ее руководство раскрыло обман народа правительством либерал-демократов по поводу «соблюдения трех неядерных принципов». Министр иностранных дел Японии Кацуя Окада, на основе обнаруженных документов сделал заявление о том, что эти принципы нарушались в силу действовавших в период холодной войны негласных договоренностей между Вашингтоном и Токио. Они предусматривали возможность захода в японские порты американских военных кораблей с ядерным вооружением без предварительных консультаций сторон. Кроме того, была оговорена возможность размещения американского ядерного оружия на Окинаве в чрезвычайных обстоятельствах, но уже после проведения двусторонних консультаций. Все эти договоренности были формально закреплены на встрече премьер-министра Японии Эйсаку Сато с президентом США Ричардом Никсоном. Небезынтересно, что подписавший тайное соглашение с американцами Сато в 1974 году получил Нобелевскую премию за провозглашение трех «священных антиядерных принципов» Японии: отказа от изготовления ядерного оружия, от обладания им и от размещения его на своей земле. Кроме того, стало известно о существовании пакта 1960 года, позволяющего войскам США использовать японскую территорию «при необходимости» в случае конфликта на Корейском полуострове. В соответствии с другим соглашением времен холодной войны Токио давал свое согласие на пересечение кораблями США, несущими на борту ядерное оружие, японских территориальных вод и на их заход в японские порты.

National Archives and Records Administration Эйсаку Сато и Ричард Никсон

Так что приведенные японским профессором сведения нового о наличии американского оружия массового уничтожения на базах США в Японии не сообщают, но подтверждают, что «три неядерных принципа» являлись лишь прикрытием факта прямого вовлечения Страны восходящего солнца в глобальную ядерную стратегию США со всеми вытекающими для японцев возможными последствиями.