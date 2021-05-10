В Челябинскую область было эвакуировано более 200 предприятий. Ещё 35 крупных заводов построили с нуля.

Гудсков Лев Васильевич. Выпуск первого трактора на Челябинском тракторном заводе. 1957

Помимо крупного производства военной техники, в Челябинске находился Наркомат танковой промышленности, поэтому город называли «Танкоградом».

За военные годы на челябинских заводах было создано 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов.

Объём валовой продукции промышленности Челябинской области в 1942 году по сравнению с 1940 годом вырос на 290,5%. Это объясняется эвакуацией в город 109 промышленных предприятий из прифронтовых районов.

Россия, Челябинская область, Челябинск Строительство Челябинского металлургического завода. 1942.

Основными видами продукции в военное время были танки, реактивные миномёты, броня, стрелковое оружие и боеприпасы.

Предприятия

С 1941 по 1945 год 11 предприятий Челябинска были награждены орденами, а Кировский завод Наркомата танковой промышленности — дважды.

Многие предприятия неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО. Среди них Челябинский патронный завод № 541, Завод имени Д. В. Колющенко, Челябинский завод «К-4».

Россия, Челябинская область, Челябинск Построение войск перед главпочтамтом. 1943.

Труженики

В 1941 году кавалером ордена Ленина стал главный конструктор Кировского завода Ж. Я. Котин. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1944 году вручен орден Отечественной войны I степени.

Россия, Челябинская область, Челябинск На Челябинском тракторном заводе. 1943.

В 1942 году 42 работника завода № 78 им. Орджоникидзе были награждены орденами и медалями — за успешное выполнение заданий правительства. В 1944 году работникам Кировского завода было вручено пять орденов Ленина, шесть орденов Трудового Красного Знамени, 12 орденов Красной Звезды, 29 орденов «Знак Почета», 34 медали «За трудовую доблесть», 44 медали «За трудовое отличие» — за успехи в деле создания и освоения новых типов танков и САУ.

На Челябинском заводе транспортного машиностроения родилось «агарковское движение». Бригадир электросварщиков Е. П. Агарков, работая на участке сварки башен танков, предложил объединить отдельные участки сборки, сварки и сдачи башен в единый. Это позволило высвободить 280 инженерно-технических работников и рабочих. Движение было распространено на всю страну, а имя Агаркова занесено в Большую советскую энциклопедию.

Всего медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» удостоились 100 тыс. трудящихся Челябинска и Челябинской области.

Россия, Челябинская область, Челябинск Танковый завод в Челябинске. 1942.

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Челябинска составил: 18 тыс. танков и самоходных установок, 48,5 тыс. танковых дизельмоторов, 17,7 млн заготовок боеприпасов, 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов.

Россия, Челябинская область, Челябинск Танковый завод в Челябинске. Производство САУ СУ-15. 1944.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Челябинск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.