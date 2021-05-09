Заявление пресс-службы ВМС США о том, что американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 мая в социальной сети Facebook.

Joe Shlabotnik Пиратский флаг

«Как удачно, и российское, и китайское. Сразу одним судном прямо по всем. Надо было ещё белорусской картошки насыпать в трюм. Тогда полный комплект был бы», — шутит Александр О.

Многие пользователи упрекнули американских пропагандистов в том, что упоминая страну производства, они как бы намекают на то, что это оружие якобы поставляют Россия и Китай. Хотя, конечно, никак доказательств этого у них нет.

«Американские источники упоминают термин Russian-made, что, вероятнее всего, означает, что оно советского производства. Любят не к месту использовать термин Russian-made в определённых целях», — считает Наталья А.

Некоторые комментаторы указали на то, что ситуация с изъятием оружия с корабля без опознавательных знаков выглядит подозрительной. В особенности потому, что команду корабля, которая перевозила столь опасный груз, почему-то отпустили на волю.

U.S. Navy Крейсер ВМС США Monterey

«Вот видите, какие американцы добродушные: команду допросили и отпустили. Ни свидетелей, ни доказательств, что оружие наше и китайское. Всё по принципу: верьте нам, мы не обманем! Достали они уже со своими провокациями и поисками причин для обвинений во всех грехах», — пишет Артём З.

Ряд пользователей отметил, что если действительно кто-то решил кому-то продать оружие, то для того, чтобы его изъять, у перевозчика должны быть соответствующие документы. Раз их не было, тогда получается, что груз плыл неофициально, а значит, к этому делу Россия не причастна.

«Даже если всё было так, как заявляют американцы. Ну и что? Кому хотим, тому и продаём!» — пишет Гаврик Ч.

Часть людей оказалась убеждена, что вскоре американские СМИ непременно используют историю с этим кораблём против Российской Федерации. Люди считают, что случайно такие вещи не происходят.

«Льют грязь на нас со всех сторон. А почему? Боятся убогие, ох боятся. Так будет так всегда. Таких, как США, только могила исправит», — предполагает Михаил С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Нашлись и те, кто предположил, что американские моряки задержали судно по наводке. Иначе непонятно то, по какому праву они вообще решили применить силу к данному кораблю и его команде.

«Американский военный корабль совершил акт пиратства в международных водах. «Пиратство — захват в международных водах корабля без достаточных на то оснований» — выписка из международной конвенции. Всё международное сообщество осудит агрессивные действия США в международных водах?» — задаётся вопросом Виктор Б.

Напомним, 9 мая пресс-служба ВМС США опубликовала информацию, согласно которой американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря.