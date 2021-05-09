К началу войны в Уфе работало 60 промышленных предприятий. Наиболее крупные — паровозоремонтный, моторостроительный и нефтеперерабатывающий заводы. В городе на тот момент находились пять институтов. С октября 1941 года в Уфе работал 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт, с 1942 года — авиационный институт.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Уфа. Памятник Ленину в Театральном парке

Город стал местом эвакуации более 30 предприятий, передислоцированных из Москвы, Белоруссии и Украины. В сжатые сроки в городе развертывались новые предприятия. С июня 1941 года до конца 1943 года были запущены 360 заводов, фабрик и цехов.

Улица Ленина. Уфа. Республика Башкортостан. 1945

На предприятиях был освоен выпуск мощных моторов для боевых самолетов Як-3, Як-7, Як-9, бомбардировщика Пе-2. Только за три года войны было выпущено 97 тысяч самолётных двигателей.

Коллектив уфимского паровозо-вагоноремонтного завода наладил выпуск боеприпасов, в том числе реактивных снарядов для «Катюш», выпустил четыре бронепоезда.

К середине 1942 года в Башкирии выпускались авиамоторы, боеприпасы, ряд узлов и агрегатов для производства вооружения, обмундирование, горючее и смазочные масла, оборудование для танков, приборы для военных судов, аппаратура полевой связи, продовольствие. Предприятия освоили выпуск авиабомб, мин, аппаратуры фронтовой связи, аэросаней, обмундирования, оборудования для танков, боевых судов.

Улица Ленина. Уфа. Республика Башкортостан. 1945

В Уфе заработали химические предприятия, был освоен выпуск соляной кислоты и хлора. Начал работать завод натурального каучука. Уфимский завод резинотехнических изделий выпускал аэростаты, десантные лодки, понтоны и водолазные костюмы.

В столице Башкирской АССР разместились наркомат связи, нефтяной промышленности, государственные архивы, а также Академия наук УССР, Днепропетровский музыкально-драматический театр, Киевский театр оперы и балета, Киевский театр музыкальной комедии, Киевский драматический театр и другие научные и культурные учреждения.

К началу 1945 года население Уфы увеличилось с 250 тыс. до 382 тыс. человек — на каждого второго уфимца приходился один житель из прифронтовой полосы.

В городе действовало 29 госпиталей, почти все они располагались на месте школ.

Предприятия

С эвакуацией заводов Наркомата авиапромышленности в Уфе стало развиваться авиационное моторостроение. Каждый третий советский боевой самолёт в годы войны летал с уфимским двигателем.

Немецкая аэрофотосъемка. Уфа. Республика Башкортостан. 1941-1943

С 1941 по 1945 год два предприятия города были награждены орденами, шесть уфимских предприятий неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

Труженики

Ушедших на фронт рабочих заменили пенсионеры — ветераны труда, женщины и дети. За трудовые достижения с декабря 1941 года по сентябрь 1945 года более 560 работников Уфимского моторного завода были отмечены орденами и медалями. Директору завода В. П. Баландину и главному инженеру П. Д. Лаврентьеву было присвоено звание Героев Социалистического Труда.

Секретарь МГК ВЛКСМ Г.М. Рагульский передает представителю военной части лейтенанту А.В. Кочетову самолеты, построенные на средства тружеников Башкирской АССР. 1943

Усилиями жителей Уфы было собрано 3,3 млн рублей на военную технику. На них были построены самолеты «Башкирский истребитель», «Нефтяник Башкирии» и танковые колонны «Связист Башкирии», «Пионер Башкирии».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Уфа в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.