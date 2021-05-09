В Киеве в День Победы 9 мая один из радикалов вскинул руку в нацистском приветствии в то время, как рядом проходил ветеран Великой Отечественной войны. Видеозапись с инцидентом была опубликована во многих украинских телеграм-каналах, а также в средствах массовой информации и вызвала общественный резонанс.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Аллея городов-героев в Севастополе

«Зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, и он представитель организации «Правая молодёжь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полиция сейчас оформляет протокол по факту мелкого хулиганства…» — сообщил журналист Андрей Павловский в своем телеграм-канале.

Инцидент обсудили читатели телеграм-каналов «Леся из Страны» (канал журналистки издания «Страна.ua» Олеси Медведевой), а также «Бородатая Бабушка» и «Перший незалежний».

«Мне сейчас очень сложно сдержать эмоции… Мне стыдно за то, что моя страна сейчас такая. Эти люди с орденами не заслуживают такого отношения…» — написала журналистка Олеся Медведева.

«Мне тоже стыдно», — добавила Марина К.

«Страна — помойка. А люди — терпилы», — написал St_ress Test.

«Позорище. Ну вы и терпилы», — добавил Валерий.

«В Германии за такое штраф (€500, если не ошибаюсь) и депортация немедленная (если турист)», — отметил Alex.

«Ползайте на брюхе и пресмыкайтесь дальше пред ними. Так вам и надо, а сунетесь к нам на Донбасс — мы вас там и похороним, как и 75 лет назад делали наши деды», — написал Серёга.

«Если ты незалежен, то будешь чествовать тех, кто за эту незалежность боролся», — отметил Максим Л.

(сс) Ivan Bandura Флаг Украины и флаг «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Майдане

«Позорище, дедушка был бы помладше — показал бы этому недобитку, а вы и дальше молчите и терпите», — написал С.

«Так это началось в 1989−90-м еще, когда руховцы (партия «Рух». — М. Р.) начинали агитацию, понятно было — в какую сторону пойдет страна», — добавил один из читателей.

«У этих тварей нечем гордиться! А у меня, у вас, есть Кем!!! Один мой дедушка Михаил — кубанский казак!!! Кто такие кубанцы — фашисты знали!!! Другой дедушка Паша — фронтовая разведка!!! Фашикам не нужно напоминать, как они их боялись. Память о Них, я расскажу своим внукам, а если доживу — и правнукам! А именами прихвостней могу назвать… мусоропровод на 2-м, 3-м, 4-м этажах подъезда! Пусть помнят, чего они заслуживают!!!» — написал OlegTs.

«Кулаки чешутся в харю вмазать», — отреагировала TatianaViktoria.

«А народ что? Раз молчит, значит, всё устраивает», — пишет PLM.

«Это ужас. Нелюди. Бесы повыходили. У меня ощущение, что единственным спасением станет судный день. Мы загадили всё, что можно. Страшно от того, что выхода не видно. С праздником Великой Отечественной войны. С Днём Победы!» — пишет Людмила.

«Какой испанский стыд, мне хочется туда, к этому ветерану, попросить прощения за этих ***ков, это просто отвратительно», — добавила Zayka Belaya i pushistaya.

«У каждого новоиспеченного зигующего нациста, если покопаться в родословной, 100 процентов — в роду предки-фронтовики, вот такие, как этот ветеран с орденами с цветами, стоит только снять с выродков маску, и вся их спесь спадёт… Это не люди, это позор рода. Иуды и предатели еще никогда от своей кары не уходили… Уроки истории и последствия своих деяний нужно помнить», — пишет Vera S.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медали ветерана

«Мне тоже стыдно за страну. Да и за себя — тоже. Ведь в 2014 [году], хоть я был на тот момент ещё глупым школьником-выпускником, но всё же, смотря новости по телеку, я радовался происходящему на майдане, считал что вот оно, ща па*лу Яныка (Януковича. — М. Р.) скинут — и вот тогда… Каким же идиотом я был. Лучше бы это злосчастное «тогда» никогда не наступило… В том числе из-за таких, как я, подобное в Украине стало возможным», — написал Sleepy Bear.

«Помойки, защищающие хриплого (Зеленского. — М. Р.), уже понесли, что всё это — заказуха из Кремля», — сообщил Константин П.

«Заставить сволоту на коленях извиниться перед ветераном и поцеловать его ботинки!!!» — призвала Валюша.

«Надо извиниться перед Михайло и простить, а ветерана оштрафовать, чтобы не провоцировал больше», — с сарказмом написал Наблюдатель, оценивая украинские реалии.

«Продукт своего времени и гос. воспитания. Для Украины сейчас это нормально. Марши факельные ходят, так почему и этому бестолковому не зиговать», — добавила Таня Г.

«А ремня прямо на месте?» — спросила Viktori2611.

«Но наши полицаи потомков полицаев тронуть боятся», — отметила Людмила.

«Выкормыши Кличко за деньги киевлян», — написала Svitlana.

«Харю мамкиными колготами закрыло. Гэрой…» — добавила Наталья С.

«В Украине это нормально. Позор нынешней власти. Сами таких спонсируют», — написал Виктор Н.

«Сбросимся им на поездку в Берлин. Там зиганут — и сразу поедут на зону, надолго», — отметил Олег.

«Где полиция? Где местные власти? Мы что, выбрали власть, которая за фашизм? У меня деды воевали, мне стыдно за эту страну!» — пишет Павел.

«Зигующему ничего не будет, полиция ленточки и прочую атрибутику высматривает. Зигующего зовут Михаил, 16 лет, пожурили и отпустили. Женщину (Одесса) с портретом Жукова увезли в райотдел, «патриотам» за драку подяку (благодарность. — М. Р.) выразят, не иначе», — написала Natalia A.

«Насколько нужно быть ущербными, чтобы издеваться над настоящими героями», — пишет Евгений Харьков.

(сс) Adam Jones Могила Неизвестного Солдата в Киеве

«Украинцы, пока у вас такое будет безнаказанно оскорблять ветеранов ВОВ, вы не станете страной в полном смысле», — подчеркнул Василий Василий.

«В итоге фашня победила всё же. Пока, правда, в отдельно взятой стране», — отметил Игорь П.

«Стыдно, что живу с такими уродами в одной стране… Искренне прошу прощения у ветерана, который увидел это зигующее дерьмо. Слава Богу, что мой дед, который дошел до Берлина, царствие небесное, уже не видит этот позор», — подытожил WiZ.

«Полиция выписала малолетнему зигуну админ. протокол. Тактика такая, видимо, невероятно хитрая — посылать малолетних провокаторов, чтобы не сидели потом. Впрочем, и взрослые несильно сидят, убийцы Бузины не дадут соврать», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

«Г-н президент Владимир Зеленский, Вы можете записать ещё 100 500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто Вам не верит сегодня и не поверит завтра, пока ветеранов в этом государстве зигом приветствуют наци, а полиция стоит и жуёт сопли, охраняя этих самых наци. Пока в моём родном городе (Первомайск. — М. Р.) прокуратура шьёт дело за красный флаг на балконе, а в Полтаве строят дома со свастикой на фасаде. Пока власть строит из себя дурачков, не зная, что по центру столицы маршируют наци, а после — об*ирается, грозно размахивая пальчиком. Продолжайте, г-н президент, помощники обязательно похвалят и скажут, что Вы — лучший», — обратился к Владимиру Зеленскому на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Максим Назаров.

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