



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вашингтон усложнит жизнь Эрдогану

Как сообщает газета Sözcü, сенаторы США Эдвард Джон Марки, Рон Виден и Джефф Меркли внесли в повестку дня Сената новый законопроект против нарушения основных прав человека в Турции и потребовали от администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против турецких чиновников, причастных к нарушениям прав человека администрацией турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Подобные законопроекты уже вносились на рассмотрение в 2017 и 2019 годах, однако они были отклонены на общем собрании сенаторами-республиканцами, которые составляют большинство в Сенате.

Демократия приостановлена

В интервью журналисту KRT TV Заферу Арапкирли лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил: «На самом деле 1 мая — это праздник, достигнутый в результате долгой и упорной борьбы. Это праздник труда и пота народа. Я испытываю огромное желание отметить этот праздник в праздничной атмосфере». Относительно циркуляра, который накладывает запрет на съемку действий сотрудников полиции в отношении митингующих, Кылычдароглу сказал следующее: «Этот циркуляр говорит о том, что демократия в Турции приостановлена, действие Конституции приостановлено, права и свободы приостановлены. Пусть об этом услышит весь мир».

Багдад направил Анкаре ноту протеста

Как сообщает TR724, заместитель министра иностранных дел Ирака Низар Хейралла вызвал временного поверенного Турции в Багдаде Гючлю Калафата и вручил ему ноту протеста в связи с визитом министра национальной обороны Турции Хулуси Акара на базу турецких вооруженных сил на севере Ирака. Внешнеполитическое ведомство заявило, что нарушение государственного суверенитета Ирака недопустимо. Акар, начальник генерального штаба генерал Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар посетили военную базу Билич Тепе под командованием 2-й пограничной дивизии, расположенную на севере Ирака, где продолжаются антитеррористические операции Пенче-Шимшек и Пенче-Йылдырым против членов Рабочей партии Курдистана.

Msb.gov.tr Турецкие военные

Анкару призвали вывести из Ливии иностранные силы и наемников

Как передает газета Duvar, министр иностранных дел Ливии Лейла Мангуш призвала Анкару, которая перебросила в Ливию большое количество боевиков из сирийского города Идлиб и обвиняется в нарушении эмбарго на поставку оружия, вывести из страны иностранные силы и наемников. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своей коллегой. После двухсторонней встречи министры провели совместную пресс-конференцию. «Мы подчеркиваем важность вклада Турции в прекращение войны и обеспечение прекращения огня», — сказала Мангуш. Она также призвала Анкару к взаимной солидарности в выполнении всех резолюций Совета безопасности ООН, принятых по итогам Берлинской конференции. Мангуш добавила: «Мы призываем Анкару проявить уважение к суверенитету Ливии и положить конец всем иностранным силам и наемникам на территории Ливии».

Арабская интеллигенция призывает Лигу арабских государств

Как сообщает Samanyolu, в то время как в Иракском Курдистане продолжаются операции вооруженных сил Турции против членов Рабочей партии Курдистана, наблюдаются и столкновения в этом регионе. На этот раз на военные операции Анкары отреагировала арабская интеллигенция. 21 арабский журналист, политики и интеллектуалы Египта, Ливии, Ливана, Йемена, Палестины и Ирака сделали заявление относительно трансграничных операций Турции. В заявлении, в котором содержится призыв к созыву внеочередного заседания Лиги арабских государств, ООН также предложено занять позицию.

Реакция на циркуляр, запрещающий съемку сотрудников полиции

Согласно сообщению FOX TV, в Государственный совет Турции подан иск об аннулировании циркуляра, запрещающего журналистам видео‑ и аудиозапись сотрудников правоохранительных органов. С иском обратились коллегии адвокатов Анкары и Диярбакыра. «Этот циркуляр нарушает основные права и свободы человека, возможности отстаивания и доказательства своих прав, которые уголовно-процессуальный кодекс накапливал на протяжении сотен лет, право на обмен информацией и право на защиту. Запрет на видео‑ и аудиозапись сотрудников правоохранительных органов, которая якобы нарушает личные границы и конфиденциальность частной жизни, является превышением должностных полномочий», — говорится в заявлении. Также подчеркивается, что циркуляр является незаконным с точки зрения формы, полномочий, предмета и цели.

Партия справедливости и развития сбилась с ног в погоне за избирателями

Как передает газета Cumhuriyet, результаты апрельского опроса Metropoll Research показали, что с момента своего создания правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) впервые набрала менее 30% голосов одобрения. Это говорит о том, что граждане недовольны властью, ее неспособностью решать проблемы. Согласно результатам исследования, при текущих ценах 26,6% населения Турции не могут удовлетворить даже свои базовые потребности. Доля тех, кто за счет своего ежемесячного дохода может удовлетворить такие элементарные потребности, как еда и жилье, составила 53,6%. Только 17,7% из числа опрошенных ответили, что могут легко удовлетворить все свои потребности в нынешних условиях пандемии. Результаты опроса показали, что количество граждан, поддерживающих ПСР, по сравнению с предыдущим месяцем сократилось с 33,1 до 27,1%.

Akparti.org.tr Эрдоган на трибуне Партии справедливости и развития. Турция

Каир выдвинул Анкаре условия для нормализации отношений

Как сообщает Ahval News, Каир выдвинул Анкаре три условия для нормализации отношений. К ним относятся: изгнание членов «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отключение египетских оппозиционных каналов, вещающих в Турции, и вывод сирийских боевиков, переброшенных Турцией в Ливию. Согласно каирской газете Mada Masr, эти условия были названы делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, который прибыл в Каир для проведения переговоров по нормализации отношений между двумя странами. Египетскую делегацию возглавляли заместители министра иностранных дел Египта Бадр Абдель Ати и Ваэль аль-Наггар.

Заявление МИД Турции относительно туристов

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «К концу мая мы вакцинируем всех, с кем могут контактировать туристы». Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом подчеркнул, что к началу туристического сезона Турция обезопасит себя от новой вспышки коронавируса. «Мы предприняли некоторые меры по подготовке к началу туристического сезона и обеспечению безопасности наших граждан. До конца мая мы вакцинируем всех, с кем могут контактировать туристы, включая персонал отелей и ресторанов, гидов, водителей и сотрудников аэропортов», — сказал турецкий министр.

Эрдоган хочет провести тотальную перезагрузку отношений

Как сообщает Bold Media со ссылкой на Bloomberg, Турция в последнее время прилагает максимальные усилия для улучшения отношений со странами Персидского залива. В статье «В рамках мер, направленных на перезагрузку региональных отношений, Турция хочет встретиться с Саудовской Аравией», опубликованной агентством, говорится, что Анкара хочет увеличить свое влияние в арабском мире и планирует связаться с Эр-Риядом. «Турция хочет перезагрузить свои отношения с Египтом, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами для того, чтобы решить проблемы в Ливии и Сирии и снизить напряженность в региональной торговле и энергетике. Этот шаг подобен планам крупномасштабной реорганизации отношений на Ближнем Востоке, которые хотел реализовать президент США Джо Байден после победы на выборах в ноябре», — пишет Bloomberg.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что 11−12−13 июня гонки пройдут в Стамбуле в Intercity İstanbul Park.

Депутат Демократической партии народов от Батмана Недждет Ипекюз вынес на обсуждение в парламенте и задал министру национального образования Зие Сельчуку вопрос о том, почему из 20 тысяч квот учителям курдского языка выделено всего три.

Yıldız Yazıcıoğlu Великое национальное собрание Турции

В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом Нигерия ввела запрет на въезд пассажиров из Турции, Индии и Бразилии.

В первом квартале 2021 года чистая прибыль государственных депозитных банков в турецких лирах снизилась на 63,8% и на 71,4% в долларах. Прибыль частных банков за этот период увеличилась на 26%.

В отношении бывшего начальника генштаба Турции Илкера Башбуга возбуждено уголовное дело за интервью, расцененное как попытка государственного переворота, за что ему грозит срок до трех лет лишения свободы.

Министерство торговли США опубликовало «Распоряжения об отказе в экспортных привилегиях», согласно которому бывшему заместителю генерального директора Halkbank Хакану Атилле на 10 лет запрещено осуществлять торговую деятельность. Также поступает информация о том, что дело Halkbank в Нью-Йорке скоро завершится.

23 апреля, разъясняя ситуацию с 128 миллиардами долларов в интервью трем разным телеканалам, глава Центрального банка Шахап Кавджыоглу также затронул тему золотых резервов. На этот раз в Турции начались споры о пропаже 159,2 тонны золота.