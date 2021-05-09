7 мая около 18:00 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в городе Первомайск (Николаевская область Украины) был размещен красный флаг с запрещенной законодательством Украины символикой (видимо, речь идет о символике СССР), сообщили 8 мая в пресс-службе полиции Николаевской области. Сведения о произошедшем были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Произошедшее обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «наглый». Многие задались вопросом, а кто тот «мил человек», который сообщил в полицию.

«Вот, оказывается, что является самой большой угрозой Украине — красный советский флаг… Живем по Оруэллу», — отметила Людмила.

«Я вот думаю, кто ты, который обратился в полицию?!» — спросила Екатерина Александровна.

«Граждане, которых мы заслужили», — подчеркнула Людмила.

«Это украинская традиция — сдать ближнего», — добавил «Диванный политолог».

«Сусидам слава, мать их так!» — добавила Nata.

«Стукачами страна крепнет!» — пишет Bastinda.

«Скоро тюльпаны запретят. Скажут, что ассоциации с 9 мая», — написал Eugene P.

«Сваливать нужно, ибо нечем уже дышать», — пишет «Ли».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Знамя Победы

"На Украине предательство — норма общественной морали (Бзежинский)», — написал Валентин Д.

«О! Теперь заживём, преступление раскрыто!» — иронизирует Ccox.

«Теперь ищут собаки с полицией???» — спрашивает Андрей Андрей.

«Страшные люди — дети понедельника! Что они не делают, не идут дела. Или история, как крупнейший индустриально-аграрный регион СССР скатился до уровня африканской провинции», — отметил Guerilla.

«Внуки полицаев не дремлют! Требую «минутку Славы» герою-доносчику!» — написала Ирина.

«Доносы у рогулей в крови, а сейчас всё на Сталина сваливают», — пишет Александр В.

«Какая-то односторонняя запрещенная символика… Нацистскую не видит никто… хотя она тоже под запретом, но ее рисуют под носом у президента…» — отметила Оксана.

«Зиги кидать на весь мир на камеру — это мелкое хулиганство, а флаг в своём доме вывесить — это уголовка», — добавил Nushma.

«Самое интересное, что если у того чучела сосед будет убивать жену, он в полицию не позвонит, а вот советский флаг — ну чем не повод настучать», — заметил Константин П.

«Уголовное дело за красный флаг Победы и админпротокол за фашисткое зигование в центре Киева. Гореть им ярким пламенем в аду, этим м**акам, напринимавшим такие законы», — пишет Геннадий Павлович.

«Больше всего полицаев было среди украинцев. Подтверждается современностью», — отметила Людмила.

«Когда-то будут говорить про наше время, что это была оккупация», — написал Александр К.

«Ради эксперимента разместите флаг со свастикой и засекайте время…» — предложил Nawuhodonosor.

Рейхсфюрер Генрих Гиммлер (на переднем плане) в сопровождении немецких офицеров перед дивизией СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«В Полтаве уже раз пять снимали с памятника в центре города. Вчера ночью была похожая ситуация с полицией», — сообщил Miha R.

«Терпите», — призвал Tim.

«В каждом городе есть такие упоротые недоумки-доносчики. Население равнодушное и тупое. Потому с трудом верится в изменения в лучшую сторону», — добавила Natali Odessa.

«Ой, та я вас умоляю… И «тогда», и сейчас в любом (!) городе найдутся гейспода, готовые нацепить белые полицайские повязки…» — отметил Alexey K.

«Писать доносы и молчать, когда гнобят, — это в крови этой нации», — подчеркнул Andrii M.

«Всё в этом мире циклично, жизнь идёт по спирали. Скоро будет время собирать камни…» — считает Aleksey.

«Стыдно?! Так может, чем п****ть постоянно, взяли бы и вывесили Знамя Победы на своих балконах. Флешмоб, так это сейчас называется? Или жим-жим? Ладно. Никого ни к чему не призываю. Сидите и бойтесь», — написал Ilia.

«Павлики Морозовы», — добавил Серж Ч.

«Это жизнь в оккупации», — подытожил A A.

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