Во Львове по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялось очередное мероприятие (так называемый «марш вышиванок» уже состоялся 28 апреля в Киеве), сообщает 8 мая издание «Страна.ua» со ссылкой на видео (фрагмент мероприятия) YouTube-канала «Варианты Львов».

Иван Шилов ИА REGNUM «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В ходе мероприятия на местном Лычаковском кладбище собрались несколько десятков человек. На мероприятия выступил зампредседателя молодого резерва галицкого братства дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Бычко.

«Это впервые в истории Украины резерв дивизии (СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — М. Р.) прошелся по Киеву (28 апреля. — М. Р.). Следующий будет больший марш — Донецк, Москва, мы и туда дойдем», — сказал Бычко.

8 мая данное мероприятие в своем телеграм-канале прокомментировал депутат украинского парламента Максим Бужанский.

«Тем временем у фанатов эсэсовской дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются суровые будни. Народу, как видите, кот на**ал, выступающий… возмущён тем, что 28 апреля шли по Киеву без формы. В следующий раз, говорит, пойдём в форме. Полностью поддерживаю тезисы Васыля, наденьте уже, наконец, свою эсэсовскую форму, хватит позорить рейхсфюрера этой провинциальной застенчивостью. Прямо завтра надевайте, если что, как раз День Победы над вами. Без формы вас очень тяжело посадить, это ж не коммунистическая символика какая-нибудь, а с формой шансов больше», — написал Бужанский.

Макс Бужанский/ facebook.com Максим Бужанский

Заявление националистического деятеля Василия Бычко прокомментировали под записью фрагмента его выступления на YouTube-канале «Варианты Львов». В комментариях украинскому националисту Бычко напомнили о параде пленных в Москве и Львове.

«В Москве гей-парады запрещены», — отметил Константин К.

«Ну, вперед, еще можно в Польше и Германии провести марш. Хочу глянуть на это», — добавил halford 12k.

«Опять пациенты дурдома забыли таблетки принять», — пишет Headshot Headshot.

«Уже маршировали такие и по Москве, и по Донецку под конвоем», — написал Пров Ф.

«Такие уже ходили по Москве в 1944-м и по Донецку в 2014-м», — добавил Каскад Г.

«Фантазер» — ты меня называла», — шутит kurnosui.

«Да. Пройдут строем. А потом поливалки грязь смоют», — отметил zampolit975.

«Захватите на парад в Москву всех своих: Зеленского, Ермака и прочую публику!!!» — призвал Алексей Ж.

Бычко обещает парад дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве. YouTube-канал «Варианты Львов»

«С огромным нетерпением ждем в Донецке, по дороге в Москву завезем на экскурсию в Луганск», — добавил Олег Н.

«Ну, в принципе, все они уже проявили себя. Все морды и фамилии засвечены, задокументированы. За семь лет, думаю, вся эта шайка-лейка выделена в отдельный том — они и их семьи. В час икс все эти господа или быстро дергают из ВНА, или готовят котомки в СИЗО. Надеюсь, что час этот недалече», — написал CatRoot.

«Срочно дайте им йода», — добавил Джо Сдуловетром.

«А чё этот герой не [в] зоне АТО, а в Львове воюет?» — задался вопросом Joop van Goey.

«Московским курам на смех!» — добавил Гамарджоба До Свидания!

«Бычко положить в палату к Фарион, там, где раньше Наполеон лежал», — иронизирует Максим К.

«До первого «бродовского котла». Вуйки никогда бойцовским характером не отличались», — отметил Agafon Mur.

Бычко обещает парад дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве. YouTube-канал «Варианты Львов»

«В [19]45-м один парад был, еще хотят?» — спросил NightHunter.

«Проведут и пройдут… Только как 17 июля 1944 года в Москве и как 24 августа 2014 года в Донецке… Благо поливальных машин — помыть за ними дорогу много…» — добавил altsful.

«Это те, кто не на заработках…» — добавил Анатолий Н.

«Забавные ряженые селюки… Их побратимов восьмой год гоняют пинками по котлам бывшие украинские шахтёры, сталевары, каменщики, плотники и комбайнёры, а они мечтают о Москве. Почему-то вспоминается таксист из фильма «Брат» с его «были же люди, как люди…» — написал Мимо проходил.

«Скоро клубника в Польше поспеет, паны уже зафрахтовали героев «Галичины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сбор клубники, клубнику победят, а затем и на Москву — там улицы мести надо», — добавил The End.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Они только во Львове такие храбрые и в Польше у унитазов. У Донецка при малейшем ответе драпают, а в Москве маршируют только в качестве заробитчан», — резюмировал Роман К.

Отметим, что мероприятие состоялось во Львове 8 мая, в так называемый «день памяти и примирения».

«Примирение» придумали потомки тех, кто выдал фашистам прятавшегося в мешке у папы за спиной мальчика в Дашеве Винницкой области. «Примирение» изобрели внуки тех, кто срывал золотые зубы с трупов из братских могил, варил мыло из еврейских костей и мастерил абажуры из кожи моих предков. Примиряйтесь сами с собой в аду. 8 мая должен стать днём выводов, а не примирения. Не забуду, не прощу. И детям расскажу. С Днём Победы!» — написала в своем телеграм-канале о «дне памяти и примирения» депутат Рады Ольга Василевская.

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