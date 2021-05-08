В Челябинске разразился скандал вокруг поздравлений ветеранов чиновниками с Днём Победы. Письма от них пришли на имя труженицы тыла, которая скончалась ещё в январе.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Хадия Сафина родилась в апреле 1928 года. В годы Великой Отечественной она была среди тех миллионов советских людей, которые ковали в тылу Победу. 15 января 2021 года женщина скончалась. А перед 76-й годовщиной Победы её родственники получили адресованные ей поздравления. На бланке попроще её поздравила глава Челябинска Наталья Котова, а на том, что пороскошнее — губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона пожелал Сафиной «долгих лет, счастья и благополучия».

Внучка ветерана решила обратить внимание чиновников на ошибку. «Вы перед тем, как поздравляете ветеранов, проверяете, живы ли они или нет?» — гневно написала она в Instagram. Реакция чиновников не заставила долго себя ждать. В областном минсоцотношений пояснили журналистам, что списки ветеранов составляют территориальные управления соцзащиты, а затем их обязательно сверяют с данными ЗАГС и Пенсионного фонда с помощью единой государственной информационной системы.

В министерстве отметили, что данные о смерти Сафиной не поступили в систему из-за технического сбоя. Сейчас чиновники разбираются в произошедшем. «Искренне сожалеем о случившемся и приносим извинения родственникам», — цитирует ответ министерства портал 74.ru.

Gubernator74.ru Алексей Текслер

Также оказалось, что все положенные труженице тыла выплаты начислялись и после её смерти. Правда, непонятно, получали ли их родственники умершей. Сейчас все причастные ведомства разбираются в сложившейся ситуации.

Конечно, новостями о том, что те или иные чиновники поздравляют уже мёртвого человека, мало кого можно удивить. Таких инцидентов в масштабах всей России предостаточно. И тем не менее этот случай активно обсуждают и на форумах, и в соцсетях. Причём многие граждане не видят в посмертном поздравлении ничего страшного.

«Ой трагедию сделала внучка… Не вижу ничего страшного», — пишет Александра К. «Забывают ветеранов — плохо. Помнят — тоже плохо», — иронизирует Наталья П.

А Наталья И. рассказала, что и на имя её умершей бабушки принесли подобное поздравления, а когда узнали, что женщина умерла, то очень долго извинялись и не хотели отдавать письмо.

«Но я упросила оставить. Для памяти. Мне очень приятно, что помнят ветеранов и поздравляют. И мы эти открытки не выбросим, — отметила женщина. И добавила, — Хуже и обидней бы было, если ветеран жив, а его поздравить забыли».

"А есть те, которые живы, и про них забыли! Вот что возмущает!» — негодует Мария Щ. Правда, она не уточнила, кого именно забыли.

Что интересно, комментариев возмущающихся из-за этой ошибки практически не видно. Людей обеспокоило другое — формальный подход чиновников к поздравлениям ветеранов. Так, часть граждан возмутилась из-за бланка письма главы Челябинска.

Cheladmin.ru Наталья Котова

«А напечатанный бланк «уважаемый (-ая)» от мэра Челябинска никого не смущает? Неужели нельзя было заказать индивидуальные поздравительные открытки?» — спрашивает Илья А.

Дмитрий С. в свою очередь рассказал, что подобная открытка пришла его 95-летнему деду. «Вот только вписать его имя туда поленились. Дедушка-ветеран и инвалид был очень расстроен», — написал гражданин.

Удивляет людей и то, что за неоценимый вклад в годы войны чиновники благодарят тех, кому в 1945-м исполнилось четыре-семь лет. В частности, такие открытки получает мать одного из форумчан, родившаяся в 1938 году.

«Ей в начале войны было три годика, а в конце — семь лет. Демагоги и формалисты», — негодует уралец.

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