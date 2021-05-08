Заявление главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля о том, что требование американского Госдепа вернуть Крым Украине является вмешательством в дела РФ и США следовало бы сначала вернуть России Аляску, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 мая в социальной сети Facebook.

Kremlin.ru Крымский мост

«И Украина пусть вернёт земли полякам, румынам и прочим соседям. Чего уж там», — пишет Марина К.

Некоторые комментаторы уверены, что обоснование США, согласно которому следует восстановить некую территориальную справедливость, можно применить и к Украине и к самим Соединённым Штатам, но такой шаг никто из них точно не решится.

Crimea.gov.ru Юрий Гемпель

А если Российская Федерация захочет вернуть то, что было подарено Украине бестолковыми политиками в былые времена? Что останется? Киев и три огорода?» — задаётся вопросом Татьяна В.

Часть пользователей отметили, что ни о какой справедливости нельзя говорить, когда Украина, по сути, устроила водную блокаду жителям Крыма, пытаясь сжить их со свету. Поэтому требование выглядит крайне лицемерно.

«После блокады Крыма у Украины нет никакого права настаивать на возвращении. Это было абсолютно негуманно», — считает Tanja L.

Ряд пользователей всё-таки решил задуматься над возможностью возвращения Аляски в состав России. Для этого понадобится заплатить кругленькую сумму, предполагают люди.

Frank K Аляска

«А Российская Федерация готова вернуть деньги в текущем эквиваленте с учётом индекса инфляции доллара с 1867 года?» — пишет Anastasiya R.

Часть граждан пришла к выводу, что российский народ не откажется от такого шанса судьбы и выплатит любые деньги за то, чтобы Аляска вновь стала частью нашей страны.

«А что, давайте восстановим справедливость. Думаю, народ России на американскую Аляску проголосует рублём. Такая ценная земля стоит тех денег, за которые её продадут», — считает Олег Е.

«Только лишь Аляску? Да там не только Аляска принадлежала Российской империи, но и практически всё западное побережье США и Канады вплоть до Калифорнии!» — отметил Иван И.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что российским властям пора перенимать опыт западных стран и переходить в наступление на дипломатическом поле, напоминая ЕС и США об их несправедливом устройстве.

«Я думаю, надо переходить к наступательной политике. Надо начать международные конференции собирать, послать делегатов к местным, начать пропаганду на утверждение фактов геноцида индейцев и эскимосов, проводить всякие международные конференции на эту тему и т. д. Нужен целый отдел с планом на годы вперёд по компосированию мозгов англосаксам на всякие разные темы так, как это делают они», — предлагает пользователь под псевдонимом «asd».

Напомним, 7 мая глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что требование американского Госдепа вернуть Крым Украине является вмешательством в дела РФ и США следовало бы сначала вернуть России Аляску.