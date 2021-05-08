Заявление представителей Роскомнадзора о том, что ведомство потребовало от компании Google вернуть мобильное приложение «Улица героев» в онлайн-сервисе Google Play, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 8 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Dunk Google

"Видимо, у Google есть лишние миллионы на штраф. У богатых свои причуды», — написала Татьяна М.

Некоторые комментаторы убеждены, что российским властям надо просто отказаться от использования американского сервиса и заниматься исключительно российскими аналогами.

«А зачем пихать приложение в чужой Google, если они не хотят это приложение у себя видеть? Ну, выложите его у себя на ресурсе. Делов-то, делают из мухи слона», — поделился своим мнением Денис Д.

Часть людей заняла позицию, согласно которой западным сервисам стоит учитывать особенности других стран, если компании хотят вести на этой территории свой бизнес. Поэтому, если Google проигнорирует требование, необходимо серьёзно оштрафовать американскую фирму.

West McGowan Google

«Если Google хочет работать в России, ему не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. Если не понимает, то следует штрафовать по полной», — призывает пользователь под псевдонимом «С миру по нитке».

Ряд пользователей оказался убеждён, что такие корпорации, как Google, понимают только язык санкции и штрафов. Поэтому данное требование будет проигнорировано, но его услышат, как только будет оглашён размер штрафа.

«Штрафануть этот Google и всё. Делов-то! Лишние деньги казне не помешают», — отметил Константин К.

Отдельные пользователи предположили, что Роскомнадзору не удастся заставить Google выполнить требования, ведь такие сервисы устроили целую травлю прошлому президенту США. Поэтому шансы быть услышанными крайне малы.

«Да вы шутите. Все эти компании президента США забанили. А вы им штраф в миллион рублей! Кто в этой истории останется в дураках? Гугл? Чиновники российские? Или мы?» — задаётся вопросом Сергей К.

Barabas Google

Нашлись и те, кто уверен, что если Россия пойдёт на крайние меры и запретит Google на территории страны, то может сложиться крайне неудобная ситуация, ведь возможности нашей страны небезграничные и мы можем оказаться отрезанными от внешнего мира.

«Заблокировать «гугол»! Перейти на отечественные сервисы! Ой, забыл, ни черта ведь не создавали все эти годы, только пилили и разворовывали. Заблокируешь «гугол», будешь пользоваться проводным телефоном», — считает Anton D.

Напомним, 7 мая Роскомнадзор опубликовал в Telegram требование к компании Google с тем, чтобы корпорация вернула мобильное приложение «Улица героев» в онлайн-сервис Google Play.