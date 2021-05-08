В пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины 8 мая опубликовали обращение по случаю так называемого «дня памяти и примирения». В тексте утверждается, что Украина сегодня «защищает от России» не только себя, но и «всю демократическую Европу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В 2014 [году] Россия «начала военную агрессию» против Украины и «оккупировала» часть нашей территории. Сегодня Украина «защищает» не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны…» — говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

Заявление МИД Украины в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие раскритиковали заявление украинского внешнеполитического ведомства.

«Когда читаешь подобную чушь, само собой приходит понимание, что мы в Донбассе поступили правильно. Что другого варианта нет и не может быть. И почему-то хочется, чтоб такая Украина перестала существовать», — отметил Александр Л.

«Как противно все это слушать и читать. На этой злобной лжи уже выросло новое поколение молодёжи, принимающее всё как истину», — добавила Валентина О.

«А в руины Европу тоже Россия (СССР) превратила?» — задается вопросом Вадим Д.

«Не сомневаюсь, что в МИД Литвы, Латвии и Эстонии тоже подобное написали», — пишет Лариса П.

«Кто же ему, убогому, речи пишет? То же самое, что написать, что таракан защищает кухню от тапка! Хотят дождаться громкого ХЛОП?» — спросила Инесса А.

«У них в головах руины. И восстановления не предвидится», — добавила Людмила Ц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали виноваты

«А Европа про это не знает и с РФ торгует себе, туристов принимает, ВНЖ выдает…» — отметил Андрей О.

«Ну, пока стоит стена имени великого стратега и управленца Яценюка, Европа может спать спокойно. Ну почему ахинею несёт МИД, а стыдно мне?» — спросил Алексей С.

«Даже боюсь спросить: какую, какую Европу? С СС «Галиция» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — спрашивает Ингварр О.

«Что только не скажешь, кого только не продашь ради мечты о Европе, которая никогда не сбудется…» — добавила Ольга С.

«Украина защищает Вселенную от страшного Мордора под названием РФ, силы Света и Борща противостоят русским агрессорам», — иронизирует Настя Д.

«Кулеба нашел в мусорном ведре шпаргалки Климкина», — отметил Александр В.

«Так Россия уже напала на Украину или нет?! Что-то не понял… От чего она там защищает?» — задался вопросом Алексей П.

Напомним, 6 мая депутат Верховной рады (фракция «Европейская солидарность»), бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире львовского телеканала NTA заявил, что в основе внешней политики Украины должна быть антироссийская повестка.

Украинский полицейский батальон марширует по улицам оккупированного Киева. 1942

«Чего вообще не хватает во внешней политике Украины — это уверенности, уверенности в том, что наконец-то Украина должна взять на себя какую-то эту антироссийскую миссию. Я убежден, что мир сейчас, особенно в последние месяцы, уже увидел, насколько «опасной» является Россия для Украины. Насколько «опасна» Россия для мира… Украина сейчас имеет не только возможности, а наверное, и обязательство консолидировать мир вокруг себя для того, чтоб сдерживать Россию… Антироссийская повестка дня во внешней политике, это должно быть основой внешней политики Украины и блокирование, создание действительно антироссийской коалиции в мире. К сожалению, пока мы этого не видим в действиях Зеленского», — сказал Вятрович.

Отметим, с 2014 года официальная пропаганда Киева утверждает, что, воюя с жителями Донецкой и Луганской народных республик, украинская армия «на самом» деле якобы «воюет» с российским «агрессором».

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