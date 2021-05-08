В первые годы войны в Ульяновской области выпуск продукции был увеличен вдвое, а за весь период войны — более чем в шесть раз. Рост был достигнут как за счёт увеличения производства на имевшихся предприятиях, так и за счёт ввода в строй заводов и фабрик, эвакуированных из западных районов страны.

Богаткин Владимир Валерьянович. Ульяновск. Ленинский мемориал

В Ульяновске сосредоточились многие текстильные и машиностроительные предприятия. Это определило основные виды продукции Ульяновска: обмундирование, парашюты, автомобили и патроны. Так, в городе производилась треть всех советских патронов на фронте.

Первым эвакуированным предприятием стала Чулочно-трикотажная фабрика им. КИМ из Витебска. Оборудование и рабочие предприятия стали прибывать в город в июле 1941 года, в сентябре уже начался выпуск теплого армейского белья и брезентовых мешочков для штатных узлов минометов.

На базе эвакуированных Московского НИИ-12, Ленинградского приборостроительного и Вяземского приборостроительного заводов был создан Ульяновский приборостроительный завод № 280. Рядом, на пл. Революции, разместился завод «Электропускатель» из Харькова. С середины 1942 года завод выпускал комплектующие детали для «Катюш». Киевский и Московский заводы контрольно-измерительных приборов разместились в цехах ликероводочного завода. Здесь было налажено производство узлов к прицелу миномета МП-82. Самым крупным эвакуированным предприятием в Ульяновске стал Московский автомобильный завод им. Сталина. Он выпускал автомашины «ЗИС-5», двигатели «Л-312», запчасти к автомашинам и двигателям, трехосные грузовики вездеходы «Студебекер-ЮС6−62» из деталей, поставляемых из Америки по ленд-лизу.

ЗИС-5В

На начало 1944 года в Ульяновской области действовали 4513 предприятий и организаций, из них 578 были зарегистрированы как «крупные и мелкие» промышленные предприятия.

За годы войны в 26 госпиталях Ульяновской области было вылечено 133 672 человека. Для осиротевших, беспризорных и эвакуированных детей здесь было открыто 26 детских домов. В них воспитывалось 2575 детей.

Предприятия

Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского — крупнейший производитель патронов в СССР — в военные годы был значительно расширен. В 1943 году объём его производства вырос по сравнению с 1940 годом в пять раз. На заводе изготавливали боевые патроны к стрелковому оружию, для пулеметов системы Шпагина, Дегтярёва, Судаева, крупнокалиберных пулеметов ДШК. Всего на фронт было отправлено более 5 млрд штук боевых патронов к стрелковому оружию.

Труженики

Первый стахановец завода им. Володарского — термист М. И. Барышев — выполнял задание на 409%, инструментальшик М. А. Мотылец — на 401%. Бригада 20-летней комсомолки Таисии Увариной выпускала столько продукции, сколько в 1940 году 100 рабочих.

В феврале 1942 году зародилось движение «трехсотников», а затем и «пятисотников». Шлифовщик Баранов из инструментального цеха задание мая 1942 года выполнил на 506%, а стахановцы Фадеев и Быватов отремонтировали станки за четыре часа вместо 85 часов по норме.

Эвакуированное в Ульяновск предприятние ЗиС (УАЗ)

Расширялось движение рационализаторов. Так, долбежник Однаков, изготовив многозубный резец, стал выполнять норму на 600%. Главный конструктор Конструкторского бюро автоматических линий Ульяновского патронного завода Лев Кошкин разработал многооперационные станки, повысившие производительность труда в 8−9 раз. Инженеры Иван Кузьмичев и Александр Звягин разработали технологию, сберегающую латунь, сэкономив за год 2300 тонн металла.

За успешное выполнение заданий четверо рабочих ульяновского «Завода имени Володарского» награждены Орденом Ленина, 19 человек Орденом Трудового Красного Знамени, 17 человек Орденом «Знак Почета», десять человек медалью «За трудовую доблесть», десять человек медалью «За трудовое отличие». Рабочий завода Михаил Лимасов награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Он был занесён в Книгу рекордов Гиннеса 2006 года как человек, имеющий самый длинный трудовой стаж.

Около 500 тружеников Ульяновского автомобильного завода были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Главный врач областной больницы, доктор медицины Г. И. Суров в 1943 году удостоен почетного звания «Заслуженный врач РСФСР».

Работник эвакуированного в Ульяновск цеха (ныне УМЗ) А. Пыхтенков. 1944

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Ульяновска составил: 1/3 всех патронов, 4 млн шинелей, 5 млрд боевых патронов к стрелковому оружию, 7260 автомобилей «ЗИС-5», 19 985 двигателей «Л-312».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Ульяновск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.