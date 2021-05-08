* запрещённая в России организация

По мере того как Анкара предпринимает ряд шагов по восстановлению испорченных в течение восьми лет дипломатических отношений с Каиром, наблюдатели считают, что Турция решила отвернуться от «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых решительно поддерживает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Египет считает своей «красной линией».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Обозреватель издания Gazete Duvar Фехим Таштекин комментирует этот вопрос на своих страницах в социальных сети:

@fehimtastekin: «Блок «Египет — Персидский залив» теперь нетерпим к действиям Турции по «мягкой силе», не говоря уже о поисках приключений Эрдогана с жесткой силой. В основе проблем между Каиром и Анкарой лежит турецкое военное присутствие в Ливии и поддержка Турцией организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

@fehimtastekin: «Чтобы открыть дорогу в Каир, Анкара ограничила вещание телеканалов, контролируемых «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и базирующихся в Стамбуле. Это первая «позитивная повестка дня»! Также Анкара восстановила парламентскую группу дружбы между Египтом и Турцией, которую распустила в 2013 году. Не это вызвало особой радости».

@fehimtastekin: «Анкара сняла вето Турции на программу партнерства НАТО с Египтом. Египтянам интересно, что будет дальше! Если Эрдоган даже согласился слить «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на что он готов пойти дальше?»

Жан-Леон Жером. Вид Каира

Пользователь по имени Аднан добавляет к этим комментариям:

@sorumacevapver: «Недостаточно просто назвать нынешнюю внешнюю политику бездумной головой. К нему следует добавить слово «амбициозная». «Амбициозная бездумная голова». В такой ситуации будут страдать не только ноги. Пострадает все тело — вся страна».

Пользователь по имени Айдын Йолдырым отвечает:

@scmlu: «Просто Эрдогану это сейчас не на руку. Как только появится надобность, он снова начнет обниматься с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Пользователь по имени Джеки Чейн добавляет следующий комментарий:

@RecepER07215263: «Нет ничего, что Эрдоган не мог быть продавать (слить)».

На эту тему новостной телеканал TGRT TV опубликовал заявление организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей социальной сети:

@tgrthabertv: «Организация «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что уважает президента Реджепа Тайипа Эрдогана и ценит всю Турцию, как правительство, так и народ. «Организация полна решимости не наносить вред стабильности и безопасности Турции и уважать все законы и традиции этой страны», — говорится в сообщении организации».

Radulescu Andrei Террористы

Пользователь по имени UF4K резко критикует это заявление:

@Katrei_Hazan: «Могли бы и не делать эти заявления. Ваш нечестный Тайип Эрдоган заключил соглашение с Сиси. Он скоро отправит их всех («Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) на виселицу. У Эрдогана особая способность сливать людей, лишь бы просидеть на этом кресле еще пять-шесть лет».

Преподаватель экономического факультета Стамбульского университета, журналист и писатель проф. доктор Мехмет Алтан дает следующую оценку по этому поводу:

@MehmetAltan: «Идеи «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) долгое время составляли основу внешней политики политической власти Турции. Они грезили о суннитском путеводителе, о халифате. В настоящее время «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исчезли как акторы. Видимо, это и есть причина, из-за чего мы снова сближаемся с Египтом и Саудовской Аравией?»

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты, исламкие радикалы, террористы

Пользователь по имени Кубилай добавляет комментарий:

@Qpk-x17dqgy-xqw: «Пока кто-то преследовал чью-то мечту стать лидером «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, в дома семей некоторых солдат приходили горькие известия. На Ближнем Востоке нам не дадут возможности не только стать военной силой, но даже металлолом собирать. Цыгану дали власть, и он первым делом повесил своего отца. Так и у нас».

Matritca.kz Радикальные исламисты

Севда Сарыкая отвечает на этот комментарий:

@nazksal: «Давай, расскажи это тем, кто мечтает о новой Османской империи… Верблюд понимает, а эти люди — нет. Они пошли за «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и у нас теперь даже посла нет в Египте. А что нам рассказывали о Сирии? В конце концов, разорвали на части всю страну».